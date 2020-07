Huwelijkslocatie wordt zomerbar: BarCelona opent aan de Rijnkaai Annelin Marien

03 juli 2020

14u32 5 Antwerpen Er zijn de komende maanden legio zomerbars in Antwerpen, en daar komt er sinds donderdag nog eentje bij: de site van Hangar 26, normaal gezien een evenementenlocatie voor huwelijksfeesten, werd deze zomer omgetoverd tot zomerbar BarCelona.

J&M Catering, de cateringgroep die onder andere het Kasteel van Brasschaat, Café Local, Flinckheuvel en restaurant Fiera in de Antwerpse Handelsbeurs uitbaat, toverde Zaal Barcelona dit jaar om tot een zomerse pop-up. Normaal gezien vinden er huwelijksfeesten plaats, maar omdat feestzalen in juli maximaal 50 gasten mogen ontvangen en dansfeesten tot eind augustus niet toegelaten zijn, nam J&M Catering het zeker voor het onzekere.

Zonsondergang

“De site van Hangar 26 waar BarCelona gelegen is, geniet van de mooiste zonsondergang van Antwerpen, met een prachtig zicht over de Scheldebocht", aldus Lorenz Lievens, marketingverantwoordelijke J&M Catering. “Met BarCelona brengen we het vakantiegevoel naar onze stad, met een zomers kader met tropische planten, lekkere cocktails, zuiderse wijntjes en heerlijke barfood aan democratische prijzen. Het Antwerpse Eilandje bruist meer dan ooit tevoren en daar willen we graag ons steentje aan bijdragen met deze zomerse pop-up.”

Een extra sfeermaker wordt de muziek: met de BarCelona Sunset Stage biedt de zomerbar een vrij podium aan Antwerpse artiesten die graag akoestisch voor een intiem publiek willen spelen. BarCelona is geopend van woensdag tot zondag vanaf 16 uur.