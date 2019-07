Huurders patserbakken willen uitleg over verdwenen borgsommen Patrick Lefelon

10 juli 2019

18u54 0 Antwerpen Met een brandkast vol geld is het Kali-team, het politieteam opgericht voor de strijd tegen de drugsmaffia, gisteren vertrokken bij BR Cars. Dit verhuurbedrijf is gespecialiseerd in uitgebouwde luxe-wagens, zeg maar ‘patserbakken’. Zaakvoerder Brahim B. moet nu aan zijn klanten uitleggen waar hun borgsom van tien- tot vijftienduizend euro per auto naartoe is.

Bij de inval werden 14 wagens, vooral luxewagens met Duitse nummerplaat, in beslag genomen. Op dit moment is de politie op zoek naar nog minstens een tiental auto’s van BR Cars die op het moment van de inval waren verhuurd aan klanten. De vloot van BR Cars bestond uit veel Mercedessen AMG en cabrio, BMW, Audi Q7 en gepimpte Golf 7.

Verder werd ook alle andere waardevolle spullen meegenomen.Het kantoormeubelair en zelfs de brandkast. Die kregen de speurders niet open. Dus stuurde de Antwerpse politie een vrachtwagen met laadbrug om de brandkast in zijn geheel mee te nemen.

De brandkast bevat heel wat cash geld. Klanten konden een dure wagen huren mits het achterlaten van een borg van tien- tot vijftienduizend euro, naargelang het model. Brahim B. zal nu aan die klanten moeten uitleggen wat er met hun borgsom is gebeurd. De klandizie van BR Cars bestaat uit figuren die liever niet met hun inkomsten te koop lopen. Bij problemen stappen zij niet naar de politie om klacht in te dienen. Zij willen geen vervelende vragen over de herkomst van hun centen. Het drugsmilieu staat daarvoor bekend. Daar worden geschillen meestal op een ‘alternatieve’ manier opgelost.

Brahim B. mag zich ook verwachten aan vervelende vragen van de Duitse verhuurfirma waar BR Cars zelf zijn wagens huurde. De wagens kosten stuk voor stuk een fortuin.

DIFA-team

De actie dinsdag was een initiatief van het DIFA-team, wat staat voor Directe en Indirecte Financiële Aanpak. De speurdersploeg is een onderdeel van het grotere Kali-team dat werd opgericht voor de strijd tegen de drugsmaffia. Opvallend: in dit team werkt lokale politie en federale politie wél vlot samen. Ook de Economische Inspectie wordt waar nodig ingeschakeld.

Het DIFA-team pakt geen drugsbendes aan maar richt zich op handelaars die hand- en spandiensten leveren. Zoals de gsm-winkels waar je onder een valse identiteit toch een sim-kaart kan kopen. Of winkels of restaurants die mogelijk drugsgeld witwassen.

En dus ook louche autoverhuurbedrijven waartoe nu ook BR Cars wordt gerekend. Zaakvoerder Brahim B. werd eerder wel eens veroordeeld wegens gesjoemel met huurauto’s. Hij kreeg to

Nu wil de politie zijn bedrijf droog leggen door zijn volledig wagenpark in beslag te nemen. Die techniek paste het DIFA-team al eerder toe met de sluiting van belwinkels in de buurt van de Offerandestraat in Borgerhout.