Huurder verdacht van explosie Paardenmarkt dagvaardt eigenaar. Proces pas in mei 2021 Patrick Lefelon

07 april 2020

12u01 0 Antwerpen Enige verdachte Hamid C., die het gebouw op de Paardenmarkt verhuurde dat op 15 januari 2018 ontplofte, wil zijn huid duur verkopen. De man heeft vanmorgen op de rechtbank de eigenaar van het gebouw en één van de onderhuurders rechtstreeks gedagvaard. Het eigenlijke proces zal pas op 5 mei 2021 plaatsvinden.

De 51-jarige Hamid C. uit Sint-Niklaas huurde het volledige pand op nummer 101, waar de explosie zich voordeed. Ook het huis links en rechts van het gebouw op de Paardenmarkt volledig verwoest. Twee mannen van 26 en 39 jaar lieten die avond het leven, 27 bewoners raakten gewond en de materiële schade was enorm.

De aangestelde branddeskundige besloot dat het om een gasexplosie ging op de eerste verdieping van pand nummer 101. Daar had gas zich kunnen opstapelen, nadat er in de kelder een oude gasmeter was opengedraaid en gas zich via een oude gasbuis had verplaatst naar de hogere verdiepingen. De gasexplosie is dan vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars.

Twee broers gedagvaard

Hamid C. had het volledige gebouw gehuurd, maar had de eerste en tweede verdieping daarna onderverhuurd. Twee broers, die op de eerste verdieping de studio onderhuurden, hadden plannen om het gelijkvloerse restaurant om te bouwen tot een pittazaak. Zij voerden daarvoor ook werken uit.

Deze twee broers, Ahmed en Hassan H., zijn door Hamid C. rechtstreeks gedagvaard als verdachten. Hamid C. is blijkbaar van oordeel dat door hun verbouwingswerken in het gelijkvloerse restaurant de ontploffing tot stand is gekomen.

Hun raadsman Ben Crosiers zegt dat de broers verrast zijn door deze rechtstreekse dagvaarding. “De raadkamer heeft alleen aanwijzingen van schuld tegen Hamid C. weerhouden. Ik ga het lijvige dossier grondig nakijken waarop de dagvaarding van Hamid C. kan gebaseerd zijn."

Ook eigenaars gedagvaard

De Kempense eigenaars van het gebouw Patrick en Anny D.C. worden ook gedagvaard door huurder Hamid C. Volgens zijn visie blijven de eigenaars de eindverantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van hun gebouw. Ook de eigenaars zouden dus mee schuld hebben aan de ontploffing. Zo luidt althans de mening van Hamid C.

Een cruciale vraag op het proces zal zijn of er door één van de verdachten een grove fout is gemaakt. In dat geval kan de verzekeringsmaatschappij elke schadevergoeding weigeren.

De rechter geeft de advocaten van de verdachten en de tientallen slachtoffers een jaar de tijd om hun standpunten uit te wisselen. Het proces vindt dan plaats op 5 en 12 mei 2021.