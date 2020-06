Hunkemöller op de Meir verkoopt nu ook seksspeeltjes: “Waarom zouden vrouwen zich moeten schamen voor hun fantasieën?” Annelin Marien

11 juni 2020

16u37 0 Antwerpen Lingeriewinkel Hunkemöller verkoopt sinds deze week niet enkel slipjes en BH’s, maar ook seksspeeltjes van het Zweedse seksspeeltjesmerk LELO. De speeltjes zijn te koop via de website, én in de winkel op de Antwerpse Meir. Met een aanbod van vier seksspeeltjes (mét bijpassende pikante lingerie) staat de keten volledig achter ‘female empowerment’.

Vanaf nu kan je de lingerie of nachtkleding uit de collectie van Hunkemöller combineren met een seksspeeltje van het merk LELO. De winkel op de Meir verkoopt sinds deze week clitorisstimulators, een koppelvibrator met afstandsbediening en een subtiele vibrator in lippenstiftvorm.

“Onze merken slaan de handen in elkaar omdat we samen staan voor ‘female empowerment’ en het taboe willen doorbreken dat vrouwen zich zouden moeten schamen voor hun seksuele fantasieën”, aldus Federica Magni van LELO. “We zoeken bij LELO telkens naar kansen om het huidige seksuele landschap te verbeteren, en Hunkemöller is daar de perfecte partner voor. Beide merken staan voor inclusiviteit en respect voor je eigen lichaam. Daarbij delen we ons doelpubliek: vrouwen, ongeacht geaardheid, ras of leeftijd. Vrouwen hoeven zich niet meer te schamen tijdens de ontdekkingstocht naar hun lichaam en seksualiteit. We willen met onze collectie bij Hunkemöller dan ook alle vrouwen uitnodigen om hun vrouwelijkheid te ontdekken: hoe meer we over onze seksualiteit praten, hoe minder taboe die zal worden.”

De speeltjes kosten tussen 69 en 139 euro.