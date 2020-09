Hulde aan gesneuvelde agenten dit jaar enkel online Jasper van der Schoot

04 september 2020

Onder normale omstandigheden zou dit weekend hulde worden gebracht aan de politiemannen die tijdens beide wereldoorlogen gesneuveld zijn. Vanzelfsprekend steekt de coronacrisis ook daar een stokje voor. Daarom kan al wie geïnteresseerd is vanaf morgen op de website van de politie een opgenomen filmpje zien van de ceremonie.

Naar jaarlijkse gewoonte zou ook dit jaar een eerbetoon plaatsvinden voor de agenten die gestorven zijn tijdens Wereldoorlog 1 en 2. Normaliter vindt die herdenking plaats bij het standbeeld van Willy Kreitz in de Alfred Coolsstraat op het Kiel, maar door de coronacrisis kan die dit jaar uiteraard niet doorgaan. In de plaats daarvan zal het publiek vanaf zaterdagochtend, 09.00u een vooraf opgenomen filmpje van het gebeuren kunnen bekijken op de website van de politie.

In het filmpje is te zien hoe korpschef Serge Muyters en burgemeester Bart De Wever kransen neerleggen aan het standbeeld. Voor de herdenking was ook een vaandeldelegatie aanwezig en speelde een lid van de muziekkapel de Last Post.