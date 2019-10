Huiszoekingen bij schoonheidsspecialisten die illegaal botox en fillers toedienen Sander Bral

09 oktober 2019

17u34 0 Antwerpen Speurders zijn woensdag binnen gevallen in twee handelszaken in Antwerpen en één in Brasschaat op verdenking van onder andere onwettige uitoefening van geneeskunde. In de zaken zouden schoonheidsspecialisten botox inspuiten en illegale fillers toedienen bij klanten, waar ze niet voor bevoegd zijn. Er werd niemand gearresteerd.

Sinds 2013 mogen enkel bevoegde artsen nog botox (product dat wordt ingespoten om rimpels tegen te gaan) en fillers (om volume te creëren, doorgaans in de lippen) toedienen in België. Toch zijn er nog verschillende schoonheidsspecialisten die dat zelf doen én er reclame voor maken, wat allebei niet mag.In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek tegen die praktijken vonden er woensdag twee huiszoekingen plaats in Antwerpen en één in Brasschaat.

Simultane huiszoekingen

“Vorige vrijdag ontvingen we een dossier van de Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC) over misbruik rond het toedienen van illegale fillers en botox”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Maandag werd een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onwettige uitoefening van de geneeskunde en verboden reclame voor implanteerbare hulpmiddelen. In het kader van dat onderzoek heeft de lokale recherche leefmilieu van Antwerpen in samenwerking met inspectiediensten woensdag drie simultane huiszoekingen uitgevoerd.”

“De huiszoekingen waren positief. Er werden producten gevonden die zouden kunnen wijzen op onwettige uitoefening van de geneeskunde. Het verdere onderzoek wordt verder gezet door de lokale recherche onder leiding van de onderzoeksrechter.”

Het parket geeft geen duidelijkheid over welke zaken er zijn aangetroffen. Het zou gaan over naalden en producten van botox en fillers. Voorlopig werd er nog niemand gearresteerd.