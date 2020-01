Huisvuilophaling vertraagd en 20 stedelijke basisscholen gesloten in Antwerpen BJS

28 januari 2020

15u48 0 Antwerpen De nationale actiedag van de socialistische vakbonden ABVV en ACOD zorgen dinsdag voor de nodige hinder bij de stedelijke dienstverlening in Antwerpen. Twintig stedelijke basisscholen zijn gesloten, net als drie kinderopvanglocaties. De ouders werden wel vooraf op de hoogte gebracht. Verder loopt de huisvuilophaling vertraging op in heel wat gebieden, de stad vraagt dan ook om indien mogelijk het afval terug binnen te nemen. Waar nodig wordt niet-selectief opgehaald.

Alle stadsloketten zijn open, maar volgens de stad kunnen de wachttijden er oplopen. De stedelijke recyclageparken zijn gesloten. Van de bibliotheken is alleen Couwelaar in Deurne gesloten voor het publiek, bij de musea houdt enkel het Rubenshuis de deuren de hele dag dicht. Ook het grootste deel van de sportinfrastructuur is open, behalve een aantal zwembaden (De Schinde en Groenenhoek zijn gesloten, verschillende andere zijn slechts enkele uren open) en openluchtcentrum Ter Beke.

In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd. De dienstencentra zijn gewoon open.

Een overzicht van alle locaties en diensten die hinder ondervinden valt terug te vinden via www.antwerpen.be.