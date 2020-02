Huis Baeyens verlaat na 110 jaar Antwerpen en trekt naar Borsbeek: “Stad is niet meer geschikt voor een kmo als de onze” David Acke

19 februari 2020

18u35 7 Antwerpen Na 110 jaar verlaat de bekende kostuumwinkel Huis Baeyens het Antwerpse grondgebied en trekt het naar Borsbeek in de Zuidrand. Het leven in Antwerpen zal de familie Baeyens missen, de vele problemen waarmee de stad te kampen heeft allerminst.

Generatie na generatie is de familie Baeyens actief in hun winkel. Huis Baeyens is een begrip in de tv-wereld, theaterwereld of bij particulieren en grootse evenementenorganisaties als het Ros Beiaard in Dendermonde. Van overal kwamen mensen naar Antwerpen voor verkleedkostuums en attributen, al 110 jaar lang. Tot nu. Want Huis Baeyens verlaat Antwerpen en trekt naar Borsbeek. De winkel in Wommelgem is al dicht sinds januari van dit jaar. In Antwerpen kan je er nog terecht op afspraak maar dat zal in de nabije toekomst ook stoppen.

Het is natuurlijk jammer dat je een mooi herenhuis in Antwerpen moet inruilen voor een groot magazijn, maar laat ons zeggen dat dat het enige is wat ik echt zal missen aan de stad Gert Baeyens

Parkeerdruk

Het vertrek uit Antwerpen kent verschillende redenen. “Eén daarvan is gewoon het feit dat Antwerpen dood is”, zegt Gert Baeyens hard. “Antwerpen is niet meer geschikt voor een kmo als die van ons. Met de heraanleg van de straat zijn alle parkeerplaatsen verdwenen. Er is een laad- en loszone voorzien voor ons maar die wordt telkens ingepalmd door anderen. Staan onze klanten op het voetpad, dan krijgen ze een boete van 170 euro. Neem daarbij de LEZ en je komt tot de conclusie dat dit niet meer houdbaar is. Onze klanten geraken hier gewoon niet meer.”

Daarnaast ziet Gert nog een andere reden om Antwerpen te verlaten. “En die is puur financieel. Met Wommelgem en Antwerpen hebben we twee panden, met de verhuis naar Borsbeek slechts één. Dat is een verhaal van bezuinigingen. Het is natuurlijk wel jammer dat je een mooi herenhuis in Antwerpen moet inruilen voor een groot magazijn maar laat ons zeggen dat dat het enige is wat ik echt zal missen aan de stad”, aldus Gert.

Toekomst

Maar de familie denkt ook aan de toekomst van Huis Baeyens. Tot nu bleef de winkel altijd binnen de familie en was er voldoende opvolging. Nu zijn er enkel de dochters van Gert die in de toekomst de winkel zouden kunnen overnemen. “Stel dat zij in de toekomst toch beslissen de zaak te verkopen, dan is het gemakkelijker om één pand in plaats van twee te verkopen.”

Maar zover is het dus nog niet. De verkleedbusiness is nog lang niet dood. “Op dit moment zijn we alles klaar aan het zetten voor de optocht van het Ros Beiaard in Dendermonde. Dat gaat over honderden kostuums en bijhorende attributen. Daarnaast staat ook carnaval voor de deur. Werk genoeg”, besluit Gert.