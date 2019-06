HRD Antwerp opent diamantkantoor in Londen PhT

18 juni 2019

14u17 0 Antwerpen HRD Antwerp, de zelfstandige dochter van het Antwerp World Diamond die diamant- en juwelencertificaten aflevert, opent in de Britse hoofdstad Londen een zogenaamd ‘drop-off’ punt. Bedoeling is dat Britse juweliers op die manier vlot toegang krijgen tot de diensten van het certificatenlab in Antwerpen.

Juweliers verkopen soms zonder het zelf te beseffen juwelen die naast natuurlijke diamanten ook synthetische stenen bevatten. Nu zelfs het befaamde mijnbedrijf De Beers synthetische diamant in laboratoria produceert, is het van steeds groter belang om na te gaan wat je precies in handen krijgt als juwelier. HRD Antwerp wil met zijn service juweliers gemoedsrust bezorgen, zodat ze zeker zijn dat hun diamanten een ‘vrucht’ van de natuur zijn.

“In een industrie die gebouwd is op vertrouwen, willen juweliers hun reputatie beschermen. Ze willen er zeker van zijn dat hun diamanten natuurlijk en onbehandeld zijn”, zegt David Ziegler, commercieel directeur van HRD Antwerp. Voor elke diamant wordt in Antwerpen een rapport opgemaakt met beoordelingen voor kleur, zuiverheid, gewicht en slijpsel.