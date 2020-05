HRD Antwerp gaat op zoek naar beste juweelontwerpers PhT

15 mei 2020

20u13 0 Antwerpen Keuringslab HRD Antwerp pikt een oude traditie op en organiseert de zeventiende editie van de internationale HRD Design Awards. Die wedstrijd biedt een kans aan talentvolle juweelontwerpers om te schitteren. Deelnemers kunnen zich voor 20 mei registreren op hrddesignawards@hrdantwerp.com.

Het thema van de competitie draait rond geluk (‘Happiness – a new beginning’). Deelnemen is kosteloos. HRD biedt een promotioneel platform via tentoonstellingen, internationale juwelenshows en andere evenementen. Een internationale jury van experten uit de juwelen- en edelstenensector beoordeelt de ontwerpen.

De finale en de prijsuitreiking wordt virtueel georganiseerd via teleconferentie. De winnaars zijn bekend op 14 juni. HRD Antwerp geeft elf awards weg. Naast de beste ontwerper en de nummers 2 en 3 zijn er nog acht individuele categorieën.