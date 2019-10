Housing project YUST experimenteert met gezonde boslucht middenin stad ADA

22 oktober 2019

11u06 0 Antwerpen In het voorjaar van 2019 opende YUST de deuren in Antwerpen. Het atypische flexible housing project combineert restaurant, privé-kamers, hostel én lofts voor een langer verblijf in één stijlvol pand. YUST slaat nu als eerste residentieel pand in Europa de handen in elkaar met Belgische innovator TakeAir voor een optimale luchtkwaliteit. Overnachten in YUST zou op die manier nét zo gezond als een nachtje kamperen in een bos.

Dat de Antwerpse luchtkwaliteit niet je dat is, is geen publiek geheim. En die vervuilde lucht kan ook je woning binnendringen. Volgens specialisten kan de luchtkwaliteit in een gebouw nét zo erbarmelijk zijn als de buitenlucht in een grootstad en een even slechte invloed hebben op onze gezondheid.

Daar wilde Stéphane Verbeeck, CEO Gands Group en oprichter YUST, iets aan doen. Het in maart geopende flexible housing concept combineert privé-kamers, een hostel en lofts onder één dak. Het biedt niet enkel korte verblijven aan, maar zet ook in op langere verblijven. Om de luchtkwaliteit in YUST te verbeteren is het een samenwerking aangegaan met het Belgische TakeAir. Het Gentse bedrijf met wortels in Oostende ontwikkelde een uniek systeem waarbij de lucht in binnenruimtes wordt verbeterd door positieve organismen via de ventilatiekanalen te verspreiden.

“Met het YUST gebouw, dat energetisch heel efficiënt is gebouwd, leveren wij reeds voor onze bewoners zelf geproduceerde groene stroom en nu ijveren we er ook voor om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo wordt YUST ook een ‘happy’ building: een optimale luchtkwaliteit heeft een positieve impact op de productiviteit én het geluksgevoel van onze gasten”, aldus Verbeeck.

Maar hoe werkt het systeem nu juist? Via het ventilatiesysteem verstuift TakeAir positieve organismen in het gebouw. Hoewel gasten niets merken van de aanwezigheid van het systeem verbeterd een gezonder binnenklimaat wel hun welzijn. Volgens het bedrijf zitten we meer dan 90 procent van onze tijd binnen in een ruimte die zo gebouwd is om externe factoren ook buiten te houden. Dus ook de goede organismen van de natuur. Het zijn die organismen die het bedrijf nu opnieuw in de binnenruimte wil brengen.