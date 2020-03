Hoteleigenaar wordt Robin Hood van de groenten: “Winstmarges zijn miniem, nu veel belangrijker om elkaar te helpen” David Acke

21 maart 2020

17u42 0 Antwerpen Het begon als een eenvoudige vraag aan zijn vrienden in een Whatsapp-groepje: “Hebben jullie wat groenten en fruit nodig van de versmarkt? Dan breng ik er wat mee.” Nu rijden Geoffrey (40) en zijn partner Isabelle (30) uit Schilde de hele Antwerpse door en leveren ze groenten- en fruitboxen aan huis. Rijk zullen ze er niet van worden. “We noemen ons al lachend de Robin Hood van de groenten en het fruit. We leveren zowel in chique villa’s als in een klein appartementje.”

De ene telefoon na de andere krijgt Geoffrey. Terwijl wij praten over zijn nieuw initiatief Boxen Mr. Green heeft hij op tien minuten al vier gemiste oproepen. “En zo gaat dat een hele dag door. We hebben in allerijl een website gemaakt want anders zijn de bestellingen niet meer bij te houden”, vertelt hij. Elke ochtend trok hij richting versmarkt om er groenten en fruit te kopen. Aanvankelijk voor zichzelf en zijn vrienden, nu voor mensen uit Brasschaat, Kontich, Wommelgem, Kapellen, Deurne, Wilrijk,... Kortom: groot Antwerpen.

Niks doen? Geen optie

“Ik ben eigenaar van Hotel Les Nuits in Antwerpen maar door de coronacrisis heb ik dus moeten sluiten terwijl de kosten wel doorlopen. Vijf weken niks doen en thuis zitten was dus geen optie. Al snel stelden Isabelle en ik ons de vraag wat we konden doen. Zo is het idee ontstaan voor het leveren van groenten- en fruitboxen aan huis”, gaat Geoffrey zijn verhaal verder.

In de eerste fase vroeg Geoffrey zijn vrienden wat ze nodig hadden maar al snel bleek deze manier van werken niet efficiënt. Dus besloot hij zelf boxen samen te stellen en die te verkopen. “Ik ging van deur tot deur maar zelden deed iemand open. Vlamingen doen sowieso de deur al niet snel open voor een vreemde en nu in tijden van corona al helemaal niet. Dus zijn we online gegaan en dat was meteen een enorm succes.” Op vier dagen tijd leverden ze al 500 boxen.

Robin Hood

En hoewel het koppel zich de naad van onder hun lijf werkt, rijk zullen ze er niet van worden. De winstmarge is zo klein en de kosten lopen flink op. Denk maar aan de benzinekosten door de levering. Maar dat deert het niet. “In deze tijden moeten we denk ik anders gaan denken en moeten we het winstbejag even opzij schuiven. Het is belangrijker dat we nu elkaar helpen. We noemen onszelf al lachend wel eens de Robin Hood van de groenten en het fruit. Wij leveren aan de chicste villa tot het kleinste appartement. Al moeten we daarvoor tien verdiepingen de trap op.”

Eens de coronacrisis gedaan is, komt er ook meteen een einde aan Boxen Mr. Green en zullen Isabelle en Geoffrey hun dagelijkse activiteiten opnieuw opnemen.