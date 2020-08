Hôtel Du Bois kan rekenen op 258.000 euro subsidies voor renovatie tot grootschalig woonproject ADA

19 augustus 2020

10u57 0 Antwerpen Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 258.473,77 euro toe voor de restauratie het gaanderijgebouw Hôtel du Bois en het Sint-Barbaragodshuis in Antwerpen. Het gaanderijgebouw maakt deel uit van het stadspaleis Hôtel Du Bois in het centrum van Antwerpen. Sinds het midden van de negentiende eeuw worden de gebouwen van het Hôtel du Bois gebruikt door de bekende meisjesschool De Dames van Antwerpen.

De restauratie kadert in een grootschalig woningbouwproject waarbij de huisjes van het ommuurde het Sint-Barbaragodshuis met kapel worden heringericht tot één grote woning. De site ligt in het stadscentrum van Antwerpen tussen de Meir, de Lange Nieuwstraat en de Cellebroedersstraat. “Wat eens een stadspaleis was, nadien deel uit maakte van een meisjesschool De Dames, wordt nu een woonproject. De gevel van het gaanderijgebouw sluit de historische binnentuin af van het 18de-eeuwse stadspaleis en zal het fraaie front vormen voor 17 nieuwbouwappartementen”, vertelt minister Matthias Diependaele.

Het gaanderijgebouw maakt deel uit van het 18de-eeuwse stadspaleis ontworpen door bouwmeester Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge in opdracht van de adellijke familie du Bois de Vroylande. Na aankoop in 1834 werd het Hôtel du Bois de historische kern van de gerenommeerde schoolinstelling van de Dames van het Christelijk Onderwijs, die hun site stelselmatig wist uit te breiden. Onder meer met het 16de-eeuwse Sint-Barbaragodshuis in de jaren 1950.