Hotel August en Woning Peeters verkozen tot ‘schoonste gebouwen van Antwerpen’ AMK

23 september 2019

16u19 2 Antwerpen Vandaag werd in het districtshuis van Borgerhout voor de derde keer het ‘Schoonste Gebouw’ van Antwerpen gekozen. Woning Peeters in Deurne kon de vakjury overtuigen, hotel August in het Groen Kwartier ging met de publieksprijs lopen. Beide winnaars krijgen een prijs van 4.000 euro.

De Antwerpse monumentenprijs wordt om de twee jaar gegeven aan de winnaar van de vakjury en de publiekslieveling. Woning Peeters, een modernistische woning aan de Ter Rivierenlaan in Deurne, won voor de vakjury. De woning, van de hand van Gaston Eysselinck, werd in 2014-2015 volledig gerenoveerd door de nieuwe eigenaars. De heer en mevrouw De Bont – Jacobs brachten het modernisme terug tot leven en restaureerden het gebouw volgens de oorspronkelijke plannen. De vakjury prijst deze restauratie. “Woning Peeters verdient de vakjuryprijs omdat de huidige eigenaars een uitzonderlijke inzet hebben betoond voor het behoud van een architecturale parel in privé-eigendom.”

Erfgoedhotel

Schepen Nabilla Ait Daoud maakte de publiekslieveling bekend. August wist het publiek voor zich te winnen met 2.085 van de in totaal 6.694 stemmen. Het hotel ligt aan de rand van het Groen Kwartier, en werd 120 jaar geleden opgericht als een Augustinessenklooster dat een onderdeel vormde van het militair hospitaal. In 2016 werd besloten om het gebouw een nieuwe bestemming te geven als hotel. De herbestemming en renovatie werden volledig in de geest van het kloosterleven uitgevoerd. Het onthaal verwijst naar de glazen luifels van de terrassen van de ziekenhuispaviljoenen en de drie rustgevende tuinen werden terug ingericht en opengesteld. “August inspireert omdat het aantoont dat de gelaagde geschiedenis van een gebouw richtinggevend kan zijn voor een hedendaagse invulling als hotel.” Uit de 6.694 stemmers werden er bovendien vijf duo’s getrokken die een overnachting winnen in een erfgoedhotel in Antwerpen.

“Wanneer men aan cultuur-historisch erfgoed denkt, denkt men vaak spontaan aan het stadhuis of onze prachtige kathedraal. Maar er zijn binnen onze stad ook heel wat particuliere initiatieven om minder bekend, maar daarom niet minder waardevol, erfgoed een nieuwe toekomst te geven. Vandaag zetten we hen in de bloemetjes om hen te bedanken voor de waardevolle bijdrage die ze aan de uitstraling van onze stad toevoegen”, vertelt schepen Nabilla Ait Daoud.