Horecabaas vindt het hoog tijd dat overheid duidelijkheid schept: “2020 is een verloren jaar. Wel, nu ben ik al bang voor 2021” Philippe Truyts

11 mei 2020

18u30 0 Antwerpen Waar zullen we straks nog iets kunnen gaan eten en drinken? En hoe fijn en gezellig zal dat nog zijn? Gunther Dieltjens, eigenaar van vier restaurants en algemeen directeur bij Beerschot, is er niet gerust op. “Het wordt hoog tijd dat de overheid klaarheid schept. De horeca geeft 150.000 mensen werk. Maar het lijkt of er voor ons geen plan is voor de periode na 8 juni. En dus kunnen we ons niet deftig voorbereiden. Terwijl er een economische atoombom is ontploft.”

Nederland heeft zijn horecaplan uitgerold. Vanaf 1 juni mogen de terrassen van cafés en restaurants open. Maximaal dertig mensen mogen binnen, als de capaciteit dat toelaat. Maar in ons land: nog veel mist. Gunther Dieltjens heeft naast Het Pomphuis op het Eilandje drie zaken op en rond de Meir: Café Imperial, Bistro en Grand Café Horta. Goed voor 160 werknemers. “Je hoort allerlei scenario’s. Anderhalve meter is hét woord, maar mag je dan bijvoorbeeld mensen rug aan rug zetten? Laat ik eens naar onze kelners kijken. Hoe comfortabel zullen ze zich voelen bij het bedienen en afruimen? Want wie aan tafel zit, draagt geen mondmasker. En moeten mijn mensen telkens ze borden en glazen hebben aangeraakt een ander paar handschoenen aantrekken?”

Hoeveel capaciteit zullen we hebben? De redenering dat als je 30 procent van de capaciteit gebruikt, je dan op 30 procent van je kosten draait, is fout. Soms blijf je dan beter gewoon dicht.” Gunther Dieltjens

Dieltjens hoopt dat de regering niet langer draalt met duidelijkheid over de horeca. “Een heropening vraagt heel wat voorbereiding. Je moet machines, zoals koelingen, heropstarten. Je moet je organiseren. Hoeveel capaciteit zullen we hebben? Voorlopig is dat giswerk. Elk café en restaurant heeft een bepaald ‘break-even’ punt. De redenering dat als je 30 procent van de capaciteit gebruikt, je dan op 30 procent van je kosten draait, is fout. Soms blijf je dan beter gewoon dicht.”

Economische overmacht

Met de coronacrisis voerde de federale overheid tijdelijke werkloosheid door overmacht in. “Dat heeft ons wat ruimte gegeven. Personeelskosten happen immers een groot deel weg van je omzet”, legt Dieltjens uit. “Ik hoop dat men die ‘overmacht’ voor de horeca nog een hele tijd zal verlengen. Nu loopt dat maar tot 31 mei (Unizo vroeg intussen een verlenging tot 31 augustus, red.). Als we moeten terugvallen op de ‘normale’ tijdelijke werkloosheid, dreigt een vicieuze cirkel. Als werkgever heb je meer verplichtingen. Je gaat dan personeel moeten ontslaan, maar je hebt er eigenlijk geen geld voor.”

Vaccin

Econoom Peter de Keyzer vergelijkt de coronacrisis met een kernontploffing. Dieltjens: “De economische malaise gaat ongezien groot zijn. De mensen gaan nog veel meer dan vroeger moeten nadenken hoe ze hun geld zullen besteden. Toen corona uitbrak, dacht ik: 2020 is een verloren jaar. Wel, nu ben ik al bang voor 2021. Zonder vaccin zullen we problemen blijven hebben.”

Hij vraagt zich ook af of de Belgen meteen massaal op restaurant willen. “Niet iedereen zal graag in een drukke zaak binnengaan. Mensen zullen de komende maanden voorzichtig blijven. Nee, het wordt voor onze sector moeilijk overleven.”