Horeca weer van start na lockdown: Thais-Antwerpse sommelier Tawat maakt droom waar en opent eigen wijnbar op het Zuid Kristof De Cnodder

07 juni 2020

17u51 0 Antwerpen De heropening van de horeca gaat gepaard met de opstart van de nieuwe wijnbar Ta-nnin in de Antwerpse Volkstraat. De Thais-Antwerpse wijnliefhebber Tawat Hattatammanoon (40) zal er voor het eerst een eigen zaak runnen en maakt zo een droom waar. Topsommelier William Wouters (56) gaat Tawat achter de schermen met raad en daad bijstaan.

Normaal had Ta-nnin (met bijhorende wijnshop) al een paar weken vroeger de deuren geopend, maar de coronacrisis zorgde voor enige vertraging. Uitbater Tawat staat dan ook te popelen om er vanaf maandag in te vliegen.

“Mijn passie voor wijn kreeg ik mee van mijn Belgische schoonvader”, opent de in Thailand geboren Tawat. “Ik raakte door hem gefascineerd door het verhaal achter de wijnen en volgde enkele cursussen op hoog niveau. Aanvankelijk zag ik het als een hobby, maar vier jaar geleden zette ik mijn eerste professionele stappen in de wijnwereld. Ik werkte in de iets verderop gelegen wijnbar Avini, maar het kriebelde al een tijdje om op eigen benen te staan. Met de steun van enkele vennoten maak ik die droom nu waar.”

Easy going

Eén van de mensen die Tawat achter de schermen gaat ondersteunen is de Antwerpse topsommelier/chef-kok/wijnbouwer William Wouters, die vaak pendelt tussen ’t stad en zijn wijngaard in Portugal. “Laat ons zeggen dat ik een soort van mentor ben voor Tawat”, aldus William Wouters, die medeaandeelhouder wordt bij Ta-nnin. “We kennen mekaar uit de Antwerpse horecawereld. Tawat is een heel gedreven en leergierige persoon. Heel leuk om met zo iemand samen te werken.”

Samen stelden Tawat en William het concept voor Ta-nnin op punt. “Het wordt een heel ‘easy going’ etablissement met een toffe inrichting, zeker niet te stijfdeftig”, legt Tawat uit. “Klanten zullen bij ons iets kunnen eten, maar vanzelfsprekend staat de wijn centraal. Verder zetten we enkele craft beers en cocktails op de kaart. De wijnkaart zal heel regelmatig worden aangepast. Onze wijnen komen uit heel de wereld. Enkel Italiaanse wijnen zullen iets minder aan bod komen. Dit uit respect voor mijn vorige werkgever, die daarin gespecialiseerd is.”

Meer info op www.tannin.be