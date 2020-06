Exclusief voor abonnees Horeca Vlaanderen-topman Matthias De Caluwe rekent op de ‘goodwill’ van de Vlaming: “Als de mensen massaal wegblijven, gaan we sowieso kopje onder” Jonathan Bernaerts

05 juni 2020

21u12 8 Antwerpen Familieman, voetbaldier, horecabeest. Kapellenaar Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen, is een man met vele gezichten. Maar de voorbije maanden kreeg toch vooral de zwaar getroffen horecasector zijn volle aandacht. Nee, de toekomst ziet er niet eenvoudig uit. Knap lastig, zelfs. Toch ziet De Caluwe - eeuwig optimist die hij is - een sprankeltje hoop. “Als de juiste steunmaatregelen er komen, uiteraard. Maar ook als u en ik een reddingsboei gooien. Door niet massaal weg te blijven, dus.”

Uiteraard had Matthias De Caluwe (37) het liefst op café afgesproken. Een gesprek bij een kop dampende koffie - hij drinkt geen alcohol - in Black & Yellow of Butchers, zijn favoriete koffiebars in de stad Antwerpen. Of dichter bij huis, in brasserie Biblo, de Roma of Verli in ‘zijn’ Kapellen. Helaas heeft corona daar anders over beslist. Een Zoom-meeting met de baas van Horeca Vlaanderen, dan maar. Net iets minder gezellig, dat wel.

De horeca in ons land ging midden maart op slot. Na dertien lange weken staan we nu aan de vooravond van de heropening. Op maandag 8 juni kunnen we weer. Maar zoals vroeger zal het niet zijn. We moeten anderhalve meter afstand bewaren, weet u wel. En er zijn nog regels. Met maximaal tien personen aan één tafel, bijvoorbeeld. En obers moeten een mondmasker dragen. Een avondje stevig doorzakken? Vergeet het. Om 1 uur gaan de cafés onherroepelijk dicht.

Er wordt een bloedbad in de horecasector verwacht. Hoe groot zal de schade zijn?

“Moeilijk te voorspellen. Maar de toekomst ziet er somber uit, dat staat vast. U moet weten dat onze sector vóór de coronacrisis al in woelig water verkeerde. Met 6 procent van de totale ondernemingen in België scoorden we toen al 20 procent van het aantal faillissementen. We moeten niet naïef zijn: na de crisis zal dat percentage nog de hoogte in gaan als we niks doen. Het is nu zaak om zoveel mogelijk ondernemers erdoor te sleuren. De economische waarde van onze sector is enorm. Men mag niet vergeten dat 60.000 horecaondernemers in totaal 140.000 arbeidsplaatsen creëren. Maar de horeca heeft ook een grote sociale waarde. Het is de “living van onze samenleving”, de plaats waar iedereen samenkomt. Die laat je toch niet zomaar in elkaar stuiken?”

