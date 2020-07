Horeca-uitbaters Marnixplaats onderzoeken of ze klacht kunnen indienen tegen uitspraak Marc Van Ranst die opriep “weg te blijven uit Antwerpen” ADA

27 juli 2020

22u22 0 Antwerpen Een delegatie van horeca-uitbaters van de Marnixplaats heeft een advocaat onder de arm genomen om te onderzoeken of ze gerechtelijke stappen kunnen ondernemen tegen viroloog Marc Van Ranst. Van Ranst riep enkele dagen geleden op Antwerpen te mijden door de opstoot van het corona-virus.

“Naar aanleiding van de oproep van de heer Marc Van Ranst om niet naar Antwerpen te komen afgelopen zaterdag is onze mooie stad omgetoverd in een spookstad. Annuleringen zijn niet meer te tellen, de cafés zijn leeg, de restaurants sluiten vroeger, gewoon omdat de angst erin zit”, klinkt het in een statement. “De angst voor het virus dat volgens de cijfers zich situeert in bepaalde wijken en straten. Door de veralgemening van de heer Van Ranst is de paniek ook bij de horeca ondernemer toe geslagen.”

Volgens de uitbaters is er een totale lockdown gecreëerd zonder dat woord effectief uit te spreken. “Sinds de heropening van de horeca op 8 juni tot 8 juli is de curve niet gestegen, getuigen de experten die de regering adviseert. Volgens diezelfde experten komt de broeihaard van de heropflakkering voort uit bijeenkomsten zoals huwelijken. En toch wordt de horeca gestraft. Onze vraag is heel simpel: communiceer op een correcte manier dat de Antwerpse horeca wel een veilige plek is om te vertoeven. Wij hebben alle maatregelen ingevoerd en zullen deze blijven respecteren, zolang het nog kan.”