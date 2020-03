Horeca-uitbaters Dageraadplaats reageren begripvol op verplichte sluiting: “We moeten solidair zijn”



13 maart 2020

19u32 0 Antwerpen Het overleg van de Nationale Veiligheidsraad gisterenavond resulteerde in een sluiting van alle restaurants, cafés en discotheken voor de komende drie weken. De horeca-uitbaters van de Dageraadplaats in Antwerpen reageren met begrip op de beslissing en zullen vanavond om 12 uur zonder protest de deuren sluiten.

Dennis Bertels van Bar Salon is het eens met de opgelegde maatregel, ondanks de negatieve financiële gevolgen. “We krijgen maar 4000 euro compensatie voor die drie weken. Als de sluitingsmaatregel daarna zou worden verlengd, verwacht ik bij heel wat horecazaken problemen. Niet alleen voor de zaakvoerders maar ook voor de vaste werknemers is dit een aderlating, zij zijn technisch werkloos en zullen dus tijdelijk geen inkomen hebben.” Vanavond zal Bar Salon nog een laatste keer openen: “We zullen proberen zo veel mogelijk drank op te krijgen en eventueel speciale kortingen te geven op wat dringend op moet.”

Positief verhaal

Ook de uitbaters van café De Zure hebben begrip voor de maatregel. “We zullen daar financieel de gevolgen van voelen, maar deze maatregel neemt men wellicht niet zomaar. We willen daarom niemand met de kwade vinger aanwijzen.” Samen met de andere horeca-uitbaters van de Dageraadplaats maken ze er een positief verhaal van. “We willen een initiatief opstarten om mensen die het nodig hebben te voorzien van eten of van andere hulp.” Op 4 april staat er alvast een feest op de planning en vanavond wordt er extra volk verwacht. “Er hebben al klanten gezegd dat ze een extra pint komen drinken. Maar goed ook, want alles moet op!”

Café het Zeezicht kondigde gisterenavond aan dat het tot aan de lockdown continu open zal blijven. Vanavond om 12 sluiten ook zij de deuren. “We verwachten veel volk en hopen dat we er een mooie laatste avond van kunnen maken”, zegt uitbater David Joris. Ook hij reageert begripvol. “Als een groep specialisten zoiets beslist moet dat gebeuren en moet iedereen solidair zijn.”

Uitbreiding van afhaalmaaltijden

De uitbaters van restaurant Het Strand van Oostende en restaurant May’s zoeken naar oplossingen in de vorm van afhaalmaaltijden, een dienstverlening die ze de komende weken wél nog mogen aanbieden. “We doen dat al in kleine mate, maar willen dat de komende weken uitbreiden” zegt Steven Van Eyndt van het Strand van Oostende. Volgens hem waren de klanten tot nu toe nog niet bang voor het coronavirus. “Ik had de voorbije weken weinig annuleringen en kreeg tot gisterenavond reservaties binnen.” Ze reageerden alvast begripvol op de sluiting. “Ik kreeg al veel steunbetuigingen. Drie weken zijn gelukkig nog net overbrugbaar, maar als de sluiting verder wordt verlengd zie ik het voor heel wat zaken hier somber in.