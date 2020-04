Hoogstraatse aardbeienteler opent winkeltje in ‘t Stad: “’s Morgens geplukt, rond 11 uur in de Kammenstraat” Toon Verheijen

06 april 2020

20u08 4 Antwerpen Aardbeienteler Steve Herrijgers verkoopt een deel van zijn verse ‘rode goud’ uit Hoogstraten vanaf deze week in de Antwerpse binnenstad. In de hippe Kammenstraat opende hij samen met zijn partner Inge Van Den Bergh ‘Strawberry’s Garden’. “’s Morgens geplukt en tegen 11 uur in de winkel. Verser kan je ze niet hebben”, zegt Steve.

Steve en Inge hebben een eigen aardbeienbedrijf in Hoogstraten. Wanneer ze bij bezoekjes aan Antwerpen met mensen aan de praat geraakten en Hoogstraten kwam ter sprake, kregen ze altijd wel te horen ‘oooh lekkere aardbeien’ of ‘we rijden er zelfs naartoe speciaal voor de aardbeien’. “Dus dachten we: als we nu eens de aardbeien tot bij de Antwerpenaar brengen”, vertellen Steve en Inge. “Bovendien vind je in Antwerpen ook weinig of geen goede aardbeien en als ik soms zie hoe ze in de supermarkt staan, dan… Nee, dat kunnen we beter en daarom willen we de Antwerpenaar de enige echte Hoogstraatse aardbeien laten proeven.”

Vers

Dat ideale pand, werd een winkeltje in de hippe Kammenstraat op een steenworp afstand van de Grote Markt en de Groenplaats. Afgelopen weekend ging het winkeltje een eerste keer open en hoewel het volop coronacrisis is en de Antwerpse binnenstad wat stiller is dan anders, was het toch meteen een voltreffer. Dat belooft dus voor wanneer de crisis voorbij is en de winkels en horeca weer open mogen en het volk weer op straat komt. “Je kan onze aardbeien ook bijna niet verser vinden”, zegt Steve trots. “We plukken ze ’s morgens nog en tegen 11 uur liggen ze in de winkel. Naast de aardbeien bieden we ook smoothies aan en ook ananas-, framboos- en perzikaardbeitjes aan. En ook honing van onze bijtjes. De bijen zetten we in onze serres in als natuurlijke bestuivers zodat we mooie en gezonde aardbeien kunnen telen.”

Ijs

Maar er zijn nog plannen voor de zomer- en de wintermaanden. “In de zomer willen we echt aardbeienijs verkopen uiteraard gemaakt van onze eigen aardbeien en in de wintermaanden misschien eerder pannenkoeken en wafels. We denken ook aan eigen aardbeienpralines, maar dat is pas voor later.”

Strawberry’s Garden is gevestigd in de Kammenstraat 66 en is alle dagen open (behalve zondag) van 11 tot 18 uur. Ook elke eerste zondag van de maand is de winkel open.