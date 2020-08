Hoogste festival van ‘t stad: cultuur en klimaat op 35 daken Philippe Truyts

27 augustus 2020

13u37 0 Antwerpen De stad en de districten organiseren van 18 tot 20 september het tweede dakenfestival DAKkan. Publieke en private eigenaars stellen 35 daken open. Bedoeling is om cultuur te linken aan klimaatbeleid. De Antwerpse binnenstad is op 20 september trouwens autovrij.

Antwerpen telt drieduizend voetbalvelden of 1,5 miljoen vierkante meter aan onbenutte platte daken. Dat biedt kansen in tijden van klimaatverstoring. Een slimmer gebruik van daken zorgt voor vergroening, wateropvang, alternatieve energie en stadslandbouw.

Ook Antwerpen wil een en ander in de kijker zetten. Ideale trekker is DAKkan, zeg maar het hoogste festival van ’t stad. Alle districten, behalve Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo, doen mee, samen met onder meer het EcoHuis.

Italiaanse toparchitecten

De eerste dag – 18 september - van DAKkan is er één voor beleidsmakers en ondernemers uit de groensector. Zo komt het gloednieuwe klimaatbestendige dak van basis- en secundaire school Hibernia aan bod. Laura Gatti, huisarboriste van Italiaans stedenbouwkundige Stefano Boeri, spreekt over het ambitieuze groene ‘paleis’ Palazzo Verde op Nieuw Zuid.

Weekend

Zaterdag 19 september kun je het dak op in zeven districten, buiten de Leien. In Antwerpen is dat op de torens van het Kielpark, de Venezuelatorens op Luchtbal en de Bib Elsschot op Linkeroever. In andere districten springen er onder meer de Blikfabriek in Hoboken, de Arena sporthal in Deurne en het districtshuis van Borgerhout uit.

Zo kunnen we de noodlijdende cultuursector speelkansen geven én de architectuur van het district in de kijker zetten Femke Meeusen, districtsschepen Groen

Op zondag 20 september is de binnenstad autovrij en spitst DAKkan zich toe op Antwerpen binnen de Leien. Interessante locaties zijn onder andere AP Hogeschool, De Waterpoort, jeugdherberg Pulcinella, het M HKA, het MAS, het Red Star Line Museum en het Meerminnegebouw van de Universiteit Antwerpen (Sint-Jacobstraat). “Er treden topacts op”, belooft Antwerps districtsschepen Femke Meeusen (Groen). “Zo kunnen we de noodlijdende cultuursector speelkansen geven én de architectuur van het district in de kijker zetten.”

Mooi aanbod

Een greep uit het aanbod: theater van Johan Petit, een luisterperformance van voormalig stadsdichter Maud Vanhauwaert, een battle met stadsdichter Seckou, hedendaagse dans, cocktailbars, kindertheater en allerlei workshops.

Volgens schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) kan het festival niet op een beter moment vallen. “Veel Antwerpenaren hebben de voorbije maanden eigen groene buitenruimte gemist. Duizenden daken zijn vandaag letterlijk braakliggend terrein en hebben een enorm groen potentieel. Kleine en slimme ingrepen kunnen een wereld van verschil maken.”

Programma en tickets

Alle activiteiten verlopen uiteraard coronaproof. Iedereen vanaf 12 jaar moet een mondmasker dragen. Het volledige programma en ticketverkoop vind je op www.DAKkan.be