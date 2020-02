Hoogmis van het zilver te bewonderen in DIVA ADA

14 februari 2020

16u17 0 Antwerpen De Zilvertriënnale houdt halt in het diamantmuseum DIVA. Daarmee haalt het museum een internationale topwedstrijd naar Antwerpen. Verschillende smeedkunstenaars tonen dat zilver bijlange niet dood is en dat de ambacht ook in 2020 erg functioneel kan zijn. De Zilvertriënnale is nog te zien van 16 februari tot 19 april in DIVA.

“Zilversmeedkunst is geen dode materie en deze tentoonstelling toont dat. Daarom zijn wij heel blij dat de Zilvertriënnale halt houdt in DIVA.” Directeur Eva Olde Monnikhof liep op wolkjes bij de voorstelling van de nieuwe tentoonstelling. De Zilvertriënnale is de belangrijkste internationale wedstrijd voor hedendaags zilver en wordt georganiseerd door het Duitse ‘Gesellschaft für Goldschmiedekunst’ en het ‘Deutsches Goldschmiedehaus Hanau’. Naast de prijswinnende objecten, ontdekt de bezoeker ook wie deze ontwerpers zijn en welke technieken zij hebben toegepast.

“Acht dinertafels vormen het decor voor de getoonde objecten en gebruiksvoorwerpen. DIVA daagt de bezoeker uit om na te denken over het gebruik van zilveren objecten. Opvallend in deze editie zijn kleinere voorwerpen die sierlijk en tegelijk technisch zeer verfijnd zijn”, vertelt curator Catherine Regout, “Het ontwerp is hierbij belangrijker dan de functie: wat op het eerste gezicht normale gebruiksvoorwerpen lijken, blijken in de praktijk minder geschikt. Het materiaal zilver wordt tot kunstvorm verheven.”

De eerste prijs, ook bekend als de Ebbe Weiss-Weingart prijs, reikt de jury uit aan Juliane Schölß (°1977) die hen overtuigt met een groep bekers gemaakt in verschillende kleuren metaal en formaten. “Het idee ontstond na een cocktailavond waarbij Juliane merkte dat elk drankje een ander glas had. Met dat idee is ze aan de slag gegaan. Het resultaat is een samenspel tussen design en kunst. Is het bruikbaar? Dat weet ik niet maar je ziet duidelijk dat ze vertrokken is vanuit de ambacht”, vertelt Olde Monnikhof. Sungho Cho (°1975) krijgt de tweede Robbe-Berking prijs met schalen gemaakt uit zeer dunne platen zilver, voorzien van verschillende patronen. De derde prijs of Ebbe Weiss-Weingart Silver prijs ging naar de groep vazen Das Paar en Drei Schwestern gemaakt door Sarah Cossham (°1979).

De Zilvertriënnale is nog te zien van 16 februari tot 19 april in DIVA.