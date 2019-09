Hoogbouwrapport moet nagaan of er hoger gebouwd kan worden op Friendshipsite ADA

05 september 2019

10u39 0 Antwerpen De stad wil de Friendshipsite op het Eilandje herontwikkelen met ruimte voor wonen en werken, met integratie van het huidige servicestation, en een ondergrondse parking. Om dat mogelijk te maken werkt de stad aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Omdat de plek zich leent tot hogere volumes is ook een hoogbouwrapport in de maak.

De Friendshipsite maakt deel uit van de wijk Oude Dokken op het Eilandje en wordt begrensd door de Londenstraat-Amsterdamstraat, Sint-Laureiskaai, Rijnkaai en Bataviastraat. De site omvat het kantoorgebouw de Friendshipbuilding, ook wel de ‘de Chiquita’ genoemd, een servicestation van Total, een braakliggend terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein waaronder de Dinantstraat.

Hoogbouwrapport

Voor de Friendshipsite is ook een hoogbouwrapport in de maak. De stad bekijkt of er hoger gebouwd kan worden dan de vastgelegde 50 meter. In dat geval is zo een hoogbouwrapport noodzakelijk. Het is een sturend en controlerend instrument. In de nota staan kwaliteitseisen, richtlijnen en aandachtspunten over de stedenbouwkundige inplanting in het gebied en de architecturale uitwerking van het project. Daardoor wordt eerst de locatiegeschiktheid nagegaan en vervolgens de architecturale geschiktheid.

Het hoogbouwrapport voor de Friendshipsite wordt opgeleverd in oktober 2019. Naar aanleiding daarvan zal de stad opnieuw een infomoment organiseren voor de bewoners rond de Friendshipsite.

Inspraak

De start- en procesnota van het RUP worden voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen waarin iedereen suggesties kan geven. Voor het RUP Friendshipsite is dat sinds eergisteren, 3 september, tot en met 1 november 2019. Iedereen kan het document inkijken op de website van de stad Antwerpen of op papier in het districtshuis van Antwerpen tijdens de openingsuren. Op 3 september vond al een infomoment plaats voor de bewoners rond de Friendshipsite. Tijdens het infomoment werd zowel het RUP als een stand van zaken van het hoogbouwrapport toegelicht.