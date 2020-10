Hoogbejaarde man (91) overleden na aanrijding door bus op Linkeroever in Antwerpen Sander Bral

04 oktober 2020

11u30 62 Antwerpen Op het kruispunt van de Blancefloerlaan en de Heer van Bergenstraat op Linkeroever in Antwerpen werd zondagochtend het lichaam van een 91-jarige man aangetroffen. Hij werd eerder aangereden door een bus van vervoersmaatschappij De Lijn. Het is nog niet duidelijk of de chauffeur zich bewust was van de aanrijding.

Het ongeval deed zich voor rond kwart over tien zondagochtend. De lokale politie bevestigde meteen dat een hoogbejaarde man van 91 jaar omkwam. “De omstandigheden worden onderzocht, over het mogelijke aanrijdende voertuig is er voorlopig nog geen duidelijkheid. Mogelijk gaat het om vluchtmisdrijf, al dan niet bewust. Dat maakt deel uit van het onderzoek. Er komt een verkeersdeskundige ter plaatse”, klonk het meteen na het ongeval.

Op sociale media begon de geruchtenmolen intussen op volle toeren te draaien. Het gerucht dat een kind het slachtoffer zou zijn, bleek al snel niet te kloppen. Volgens getuigen zou een chauffeur van vervoersmaatschappij De Lijn betrokken zijn geweest bij het ongeval. De politie onderzocht dat spoor maar kon dat niet meteen bevestigen zondagvoormiddag. Een andere buschauffeur, die niets met het voorval te maken had, verwittigde als eerste de hulpdiensten.

Halte Halewijn

De Lijn bevestigde via een woordvoerder zondagmiddag wel dat een bestuurder van de vervoersmaatschappij betrokken was bij het ongeval maar verwees voor meer info door naar het parket van Antwerpen. De bussen aan halte Halewijn konden op dat moment al terug rijden.

De bestuurder die betrokken was bij het ongeval, en in onderaanneming rijdt voor De Lijn, werd intussen gevonden, verhoord en terug vrijgelaten. Het is nog niet duidelijk of hij zich bewust was van het ongeval. De bus zelf wordt onderzocht door het gerechtelijk labo en is nog niet vrijgegeven.