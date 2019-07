Hoog bezoek op Bevrijdingsfeesten: Belgisch koningspaar én achterkleinzoon van Churchill bevestigen komst BJS

10 juli 2019

18u15 0 Antwerpen Het Belgische vorstenpaar en Randolph Churchill, de achterkleinzoon van de Britse oud-premier Winston Churchill, hebben hun komst naar de Bevrijdingsfeesten in Antwerpen bevestigd. Zij zullen aanwezig zijn tijdens het protocollaire luik, op zondag 8 september.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Antwerpen van de Duitse bezetter werd bevrijd. De organisatie van de Bevrijdingsfeesten spaart dit jaar daarom kosten noch moeite. Tijdens het weekend van 7 en 8 september is het in de Scheldestad genieten van onder meer een militaire colonne, een ‘parade of sail’ én een vliegshow.