Hongerige inbreker (36) heeft bereide kreeften en zes kipfilets op zak



CVDP

31 juli 2020

14u47 1 Antwerpen In een horecazaak aan de Ernest Van Dijckkaai in Antwerpen heeft donderdagnacht een inbraak plaatsgevonden. Een verdachte werd betrapt en gearresteerd door de politie.

Donderdagnacht kwam er een inbraakalarm binnen van een horecazaak aan de Ernest Van Dijckkaai. “Een van de eerste patrouilles die kwamen aanrijden, zag iemand met een versnelde pas weg wandelen”, vertelt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. “De politie kon de verdachte tegenhouden en controleren. Bij het aftasten vonden de medewerkers van de mobiele eenheid twee flessen sterke drank en een papieren zak waarin zes bereide kreeften en zes kipfilets zaten.” De man van 36 jaar werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex. Of de verdachte alleen handelde of samenwerkte met anderen, wordt verder onderzocht. De verdachte is door de onderzoeksrechter aangehouden.