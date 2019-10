Hongaarse pooiers riskeren tot 5 jaar cel voor uitbuiting prostituees: “Slachtoffers zaten 24 uur op 24 in de vitrine”

BJS

07 oktober 2019

17u49 1 Antwerpen Drie Hongaarse pooiers worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor feiten van mensenhandel. De drie beklaagden, die allemaal verstek laten, riskeren tot 5 jaar cel en 8.000 euro boete.

Het prostitutieteam van de Antwerpse lokale politie kreeg in de zomer van 2017 drie prostituees in het vizier. Ze waren allemaal werkzaam in het Antwerpse Schipperskwartier.

Uit het onderzoek bleek dat de meisjes uitgebuit werden. Ze verbleven 24 uur op 24 in hun vitrine en droegen steeds dezelfde kleren. Uit observaties en telefonie-onderzoek bleek bovendien dat ze onder de prijs werkten. “Ze vroegen 20 à 30 euro, terwijl 50 euro het gangbare tarief is”, zei de procureur.

De drie Hongaarse pooiers riskeren celstraffen van 5 en 4 jaar cel, alsook boetes van 8.000 euro, eiste. Ze laten allemaal verstek.

Vonnis op 4 november.