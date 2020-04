Hongaar aangehouden voor opzettelijk hoesten in gezicht van politie Sander Bral

20 april 2020

16u47 0 Antwerpen Opnieuw is een man gearresteerd voor opzettelijk hoesten naar de politie. Vanuit zijn cel, waar hij kon ontnuchteren na opstandig gedrag, hoestte de 32-jarige Hongaar in het gezicht van een inspecteur. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zijn aanhouding beval.

Rond twee uur in de nacht van zondag op maandag werd de politie naar het Koningin Astridplein gestuurd omdat verschillende personen er schade zouden toebrengen aan het Centraal Station. Ter plaatse merkte de inspecteurs zes mensen die vermoedelijk onder invloed waren van alcohol en/of andere drugs. De politie stelde pv’s op in het kader van het samenscholingsverbod in de strijd tegen corona.

Openbare dronkenschap

“De politie besloot om een 32-jarige Hongaar te arresteren wegens openbare dronkenschap”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “Daarop reageerde de betrokkene opstandig. Tijdens de fouille in het cellencomplex hoestte hij opzettelijk in het gezicht van een agent, waarna hij enkele verwensingen riep in het Hongaars.”

Het parket treedt streng op tegen mensen die tijdens de coronacrisis bewust hoesten, niezen of spuwen naar politiemensen en andere burgers. De Hongaar werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor verspreiden van schijnbaar gevaarlijke stoffen en ongewapende weerspannigheid.