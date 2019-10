Honderden jongeren op Ontbijt van de Jeugdbeweging in Antwerpen Annelin Marien

18 oktober 2019

10u50 0 Antwerpen Het Koningin Astridplein werd vandaag vrolijk wakkergeschud door een heleboel enthousiaste jongeren met jeugdbewegingshemden, T-shirts en sjaaltjes. Zo vroeg feesten ze anders zelden, maar voor Dag van de Jeugdbeweging maken de jongeren van de jeugdbeweging graag een uitzondering.

Honderden leden en (oud-)leiding van de verschillende jeugdbewegingen werden vanmorgen op het Koningin Astridplein onthaald met een lekker ontbijt en een live optreden. En niet alleen in Antwerpen wordt vandaag Dag van de Jeugdbeweging gevierd: overal in Vlaanderen gaan jongeren in uniform naar school of werk, zijn er ontbijtacties en feestjes.

Meer dan 250.000 jongeren gaan elke week naar de jeugdbeweging, en dat wordt gevierd met Dag van de Jeugdbeweging. Maar liefst acht jeugdbewegingen vieren deze dag feest: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Het feestje in Antwerpen gaat vanavond nog verder in de Waagnatie, waar de Nacht van de Jeugdbeweging wordt ingezet.