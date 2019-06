Honderd vrijwilligers rapen afval langs Scheldebocht BJS/BLG

08 juni 2019

22u26 1 Antwerpen Aan het Droogdokkenpark in Antwerpen heeft zaterdag een honderdtal vrijwilligers afval opgeruimd langs de Schelde. De actie is een opwarmer voor een grote ‘River Cleanup’ van de Schelde en de Maas in september.

De deelnemers gingen aan de slag aan de Scheldebocht. Daar spoelen dagelijks enorme hoeveelheden kleine stukjes plastic aan.

De organisatie River Cleanup is initiatiefnemer van de opruimactie. “Elk jaar komt 8 miljard kilogram afval in de oceanen terecht”, zegt oprichter Thomas de Groote. “Tachtig procent daarvan gaat via rivieren en beken. We willen het probleem dus bij de bron aanpakken en tegelijkertijd aandacht vragen voor een zaak die ons allemaal aangaat.”

Bij een eerste grote opruimactie van River Cleanup langs de Rijn deden tienduizend mensen uit 59 steden in vijf landen mee. Toen werd 100 ton afval opgehaald.

In 2019 breidt het project zich verder uit, naar tien grote rivieren in heel Europa. De opruimactie langs de Maas en de Schelde zal plaatsvinden op 21 september, World Cleanup Day. De organisatoren willen opruimacties in vijftig steden, niet alleen in België maar ook in Frankrijk en Nederland. Ze mikken op tienduizend deelnemers.

Wie op 21 september een opruimactie wil organiseren langs de Maas, de Schelde, in een zijrivier of een gracht, kan zijn actie registreren op de website van River Cleanup. Gratis opruimmateriaal wordt door de organisator en partners ter beschikking gesteld.

In Antwerpen worden alvast georganiseerde cleanups gedaan aan Nieuw Zuid en aan het Droogdokkenpark. Er zal ook een markt worden georganiseerd waar al het opgeruimde afval gesorteerd wordt. In samenwerking met ECO-oh! wordt dan bekeken hoe het afval een nieuw leven kan gegeven worden.