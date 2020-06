Hondenknuffelzone op Frans Halsplein krijgt nieuwe ondergrond BJS

08 juni 2020

14u05 0 Antwerpen Van 29 juni tot en met 1 juli 2020 zal er gewerkt worden aan de hondenknuffelzone op het Frans Halsplein. De ondergrond wordt aangepast.

Om in de binnenstad toch een ruimte voor honden te voorzien werd er op het Frans Halsplein een knuffelzone ingericht. Tot nog toe werden twee types ondergrond uitgetest: porfier en een natuurlijke halfverharding. Beide types blijken hun gebreken te vertonen voor de kleine oppervlakte die druk wordt bezocht.

Na overleg met het buurtcomité is daarom beslist om de ondergrond te verharden en een rioolafvoer te voorzien. De ondergrond wordt aangelegd in gewone betonstraatstenen, De grote stapstenen worden behouden. In het midden van de hondenknuffelzone wordt een kolk met aansluiting op de riolering voorzien.