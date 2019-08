Hommage aan Toots Thielemans op Jazz Middelheim BJS

14 augustus 2019

14u51 0 Antwerpen Jazz Middelheim, van 15 tot 18 augustus in Park Den Brandt in Antwerpen, sluit zijn vijftigste editie dit jaar af met een eerbetoon aan wijlen ‘festivalpeter’ Toots Thielemans.

Voor de hommage op zondag wist het festival de Amerikaanse jazzlegende Kenny Werner, een goede vriend van Thielemans, en de Franse mondharmonicaspeler Grégoire Maret te strikken. Zij krijgen bovendien de hulp van onder meer gitarist Philip Catherine en drummer Dré Pallemaerts.

“Toots was nooit onder de indruk van mondharmonicaspelers die net als hij klonken. Maar Grégoire Maret speelt anders”, aldus Kenny Werner. “Toen hij een jonge knaap was, zei Toots tegen hem: ‘Je kan leren van mij, maar je moet je eigen sound vinden.’ En dat doet hij. Grégoire speelt zijn muziek op zijn manier. Voor Toots was Grégoire de enige die een tribute mocht doen.”

Thielemans miste van 1981 tot zijn dood in 2016 geen enkele editie van ‘zijn’ festival. Hij stond er talloze keren op het hoofdpodium en was ook elders een belangrijk ambassadeur voor Jazz Middelheim.