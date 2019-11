Homeless voetbalproject verbindt mensen in moeilijke levensomstandigheden met elkaar en dat blijkt te werken ADA

28 november 2019

17u38 0 Antwerpen Onder het motto ‘A ball changes lives’ is het Homeless voetbalproject in Antwerpen al meer dan 10 jaar het voorbeeld voor andere steden in Vlaanderen als het gaat om ‘sport als middel’. Het is een succesvolle samenwerking tussen Sporting A, verschillende sociale partners, voetbalclubs R. Antwerp FC en K. Beerschot VA en de overkoepelende organisatie Younited Belgium. Maar heeft het project ook een positieve invloed op de deelnemers?

Dit project – gestart in 2007 op het De Coninckplein – zet zowel in op een sportieve als een sociale pijler. Deelnemers aan het project zijn thuislozen, mensen in kansarmoede of met een middelenverslaving, ex-gedetineerden, asielzoekers, mensen met psychische problemen. Ze krijgen dankzij de Homeless-teams de kans om zich op een sportieve manier uit te leven. De voetbaltrainingen vinden wekelijks plaats op twee locaties: de All-Inn sporthal in Antwerpen-Noord en Garrincha in Hoboken. De training van donderdag begon met een minuut stilte van Ben Vanleene. De Antwerpsupporter werd afgelopen dood teruggevonden nadat hij tien dagen vermist was.

Naast het sportieve luik wordt er ook een re-integratieproces opgestart op verschillende domeinen: het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, versterken van het zelfvertrouwen, (her)opbouwen van het netwerk en hulp bij de toeleiding naar gepaste hulpverlening, huisvesting, opleiding en tewerkstelling.

Resultaten

Met gemiddeld 20 deelnemers per ploeg is er een stabiele aanwezigheid op trainingen en nevenactiviteiten. Op jaarbasis worden er in Antwerpen zo’n 100 unieke personen bereikt. Heel wat personen met een alcohol- of drugproblematiek die deelnemen aan het project, gebruiken ook opvallend minder of zijn zelfs langere tijd clean.

Sommigen gingen opnieuw deel- of zelfs voltijds aan het werk. Anderen doen vrijwilligerswerk. Ook zijn er deelnemers die een laagdrempelige trainerscursus of een opleiding via City Coaches volgden, terwijl anderen instapten in een stagetraject. Een aantal van hen werd ingezet bij stedelijke initiatieven zoals De Kleine Flandrien, de scholencross in district Berchem of als medewerker bij Buurtsport.