Hogere Zeevaartschool Antwerpen organiseert infodag Jan Aelberts

04 februari 2020

22u02 6 Antwerpen De Hogere Zeevaartschool (HZS) van Antwerpen opent op zaterdag 14 maart de deuren van 10 uur tot 17 uur voor de jaarlijkse infodag.

Tijdens de infodag krijg je gedetailleerde informatie over de opleidingen aan de HZS. Docenten zijn aanwezig om uitleg te geven over de cursussen, de labo’s en de stages. Vertegenwoordigers van de studentenadministratie staan ter beschikking om al je vragen over de inschrijvingsvoorwaarden te beantwoorden. Ook collega’s van STUVO (de Dienst Studiebegeleiding) en de Studentenraad zijn vertegenwoordigd.

De Infodag biedt ook een unieke gelegenheid om ons schoolgebouw te verkennen. “Je kan de bibliotheek en verscheidene klaslokalen en labo’s bezoeken, waaronder de kaartenkamer, de werkplaats en de ‘Full Mission Bridge Simulator’”, klinkt het bij de school. “We organiseren ook een expositie over de onderzoeksprojecten van de HZS. Op de vijver naast het schoolgebouw kan je een tochtje maken met een reddingssloep.”