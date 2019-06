Hoge Raad voor Justitie licht volledig Antwerps gerecht door na moord op Julie Van Espen Patrick Lefelon

11 juni 2019

15u42 116 Antwerpen De Hoge Raad voor Justitie heeft zijn Advies- en Onderzoekscommissie opdracht gegeven een onderzoek te openen naar de Antwerpse rechters die betrokken waren bij de eerdere rechtszaken tegen Steve Bakelmans.

De man werd in juni 2017 veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. De rechter ging niet over tot een onmiddellijke opsluiting, hoewel de procureur daarop had aangedrongen.

Bijna twee jaar later liep Bakelmans nog altijd vrij rond omdat zijn proces in beroep op de lange baan was geschoven. De voorzitter van het hof van beroep had in september 2018 een strafkamer gesloten omdat hij onvoldoende rechters had.

Deze gang van zaken leidde mee tot de tragedie waarbij de 20-jarige Julie Van Espen uit Schilde begin mei 2019 het leven verloor. Zij werd gewurgd aan de brug van het Sportpaleis. Bakelmans gooide haar stoffelijke overschot in het Albertkanaal.

De Hoge Raad voor Justitie laat vandaag weten dat een bijzonder onderzoek wordt ingesteld naar de handelswijze van de Antwerpse rechters.

“Dit onderzoek gebeurt door de Advies- en Onderzoekscommissie, het onafhankelijke orgaan dat verantwoordelijk is voor de externe controle op de rechterlijke macht . De conclusies van dit onderzoek worden na de zomer verwacht”, aldus de Hoge Raad voor Justitie in een persbericht.

Na de dood van Julie Van Espen besliste de nieuwe voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen om de gesloten strafkamer te heropenen. De zaak van de eerdere verkrachting door Bakelmans werd vorige week met spoed door deze strafkamer behandeld. Op 26 juni doen de rechters uitspraak. Steve Bakelmans riskeert vijf jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin.

Video: Hoge Raad voor Justitie stelt zich ernstige vragen

Christian Denoyelle, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, kaartte de kwestie al aan op 10 mei.

Video: hof van beroep hekelt onderbezetting

Eerste voorzitter Rob Hobin van het Antwerpse hof van beroep gaf op 8 mei uitleg over de “enorme onderbezetting in de zomer van 2018”.

Video: waarom verkrachtingszaak Steve Bakelmans zo lang aansleepte

Hobin legde ook uit dat een behandeltijd van twee jaar voor een procedure in hoger beroep “écht niet normaal is”.

Video: Steve Bakelmans riskeert zwaardere straf in beroep