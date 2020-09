Hoge loodwaarden rond Umicore: “Al dertig gezinnen willen huis wel verkopen” Philippe Truyts

28 september 2020

23u47 1 Antwerpen De gemeenteraad heeft maandag een motie van de drie meerderheidspartijen (N-VA, sp.a en Open Vld) aangenomen over De gemeenteraad heeft maandag een motie van de drie meerderheidspartijen (N-VA, sp.a en Open Vld) aangenomen over metaalverwerkend bedrijf Umicore . De stad zal erover waken dat geen enkele eigenaar in de wijken rond de fabriek tot een verkoop wordt gedwongen. Intussen hebben volgens schepen Fons Duchateau (N-VA) zo’n dertig gezinnen laten weten dat ze eventueel willen verhuizen.

De gestegen loodwaarden bij kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden baren vriend en vijand van Umicore zorgen. Zowel de meerderheid als de oppositie wil duidelijkheid over de oorzaken. Groen wil dat de loodraffinaderij verdwijnt en bouwde daar een motie rond. Ook op de aanstelling van een gezondheidscommissaris blijft de partij hameren. PVDA roept de bewoners dan weer op om te blijven strijden voor gezonde woonwijken. De groene bufferzone die het bedrijf en de stad voorstaan, kent bij PVDA geen genade. “Umicore heeft genoeg middelen om voor een proper bedrijfsterrein te zorgen.”

De meerderheidsfracties vragen uitdrukkelijk om het district Hoboken nauw te betrekken bij de opstelling van plannen en de communicatie daarvan.

Groene buffer

Bevoegd schepen Fons Duchateau wijst erop dat het idee van een groene buffer rond Umicore al twintig jaar meegaat. “Maar de dalende loodwaarden in de afgelopen jaren deden ons geloven dat alles onder controle was. Toen de loodwaarden dit jaar weer stegen, kwam vanuit het bedrijf een aanbod aan de gezinnen om te verhuizen als ze dat zouden willen. Pas daarna is de bufferzone voorgesteld.”

“Geen Doel-bis”

Volgens Duchateau zal men wel zeer creatief moeten zijn om de buurt rond de fabriek leefbaar te houden. “Ik wil geen Doel-bis scenario. Daarom is het belangrijk om het district Hoboken bij alles te betrekken. Intussen blijft het zoeken naar de bronnen van de hoge loodwaarden de belangrijkste opdracht.”

De motie van de meerderheid werd zoals verwacht gestemd, die van Groen verworpen.