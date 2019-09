Hoezo, samen in de meerderheid? Groen en N-VA in district Antwerpen lijnrecht tegenover elkaar over plannen voor hoogbouw in Pelikaanstraat Philippe Truyts

16 september 2019

16u58 6 Antwerpen Groen en N-VA besturen samen het district Antwerpen, maar maandagavond staan ze in de districtsraad lijnrecht tegenover elkaar. Groen verwerpt de bouwplannen voor de braakliggende ‘stadskanker’ aan de Pelikaanstraat. N-VA gaat aan het stadsbestuur wél een positief advies geven voor het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site, onder voorwaarden. Beide partijen gaan op zoek naar een alternatieve meerderheid voor hun amendementen.

Het zogenaamde RUP-Pelikaan doet al een tijd stof opwaaien. De site ligt tussen de Pelikaanstraat, Lange Kievitstraat en Lange Herentalsestraat. De tegenstanders willen niet weten van een toren tot 100 meter en 1.100 extra parkeerplaatsen. “Dat het RUP op maat van een projectontwikkelaar bouwgroep Cordeel uit Temse, red.) wordt geschreven, is een groot bezwaar”, zegt districtsraadslid Anne Poppe (Groen). “Wij zijn niet tegen hoogbouw. Maar een project moet evenwichtig zijn en rekening houden met de mening van de burger. Er zouden binnentuintjes komen. Wel, die krijgen te weinig zon door de hoogte van de gebouwen. Het is ook onverantwoord om nog meer gemotoriseerd verkeer via de Lange Kievitstraat te jagen. De luchtkwaliteit is er nu al slecht.”

Nog meer gemotoriseerd verkeer door Lange Kievitstraat jagen, is onverantwoord Anne Poppe

Het valt nu nog te bezien of Groen, dat acht van de 33 zetels bezet in de districtsraad, voldoende steun krijgt voor zijn negatief advies. Minstens drie andere partijen uit de oppositie moeten hen dan volgen. Met PVDA lukt dat allicht. De andere linkse partij, sp.a, heeft zware bedenkingen tegen het RUP. Districtsraadslid Sascha Luyckx (sp.a) zei maandagmiddag dat zijn partij wellicht zelf met een amendement zou komen dat minder ver gaat dan Groen. “Er kan gerust een project komen op die plek, maar niet met extreme hoogbouw en zoveel parkeerplaatsen.”

Participatie

Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld willen een positief advies doorduwen. Niet zonder meer, weliswaar. Districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA): “We vragen onder meer afspraken met de luchtvaartautoriteiten, de uitwerking van een uitgebreid participatietraject en een goede infiltratie van opgepompt grondwater én regenwater. We staan ook achter een realisatie van de modal shift (een verschuiving naar 50/50 gebruik van auto’s enerzijds en openbaar vervoer en zachter vervoer anderzijds, red.).”

Open Vld zit grotendeels op dezelfde lijn als N-VA. Districtsschepen Samuel Markowitz: “Die wijk verdient het om te worden opgefleurd. Een maximale modal split is cruciaal. De site moet voor voetgangers ook goed ontsloten worden, zodat je verbindingen hebt met de diamantwijk en het Stadspark. We zijn niet tegen een torengebouw, maar je moet een zekere harmonie respecteren.”

“Oppositietaal”

Sp.a en CD&V ergeren zich intussen blauw aan de manier waarop het districtscollege ‘precaire’ dossiers doorschuift naar de raad. “Ik kijk er met verbazing naar. Je zou toch verwachten dat er binnen de meerderheid over bepaalde sleuteldossiers afspraken worden gemaakt?”, vraagt Jan Braeckmans (CD&V) zich af. “Groen hanteert hier ook straffe oppositietaal.”

Voor Sascha Luyckx (sp.a) is er één conclusie: “Het districtscollege geeft toe dat het overbodig is.”

Paul Cordy ziet er echter geen graten in. “Adviezen zijn de bevoegdheid van een districtsraad. In sommige districten zijn ze overgeheveld naar het college, maar niet bij ons. Hier kan elke fractie haar ding doen. En als het district bevoegd is, geldt de afspraak dat we het binnen de meerderheid wél eens moeten zijn.”