Hoe wordt een vaccin ‘gratis’? UAntwerpen organiseert Valentijn Vaccinatiesymposium AMK

03 februari 2020

12u04 0 Antwerpen Op vrijdag 7 februari vindt het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium plaats op de Universiteit Antwerpen, het congres over alles wat met vaccinatie te maken heeft. Centraal dit jaar staat de vraag waarom en wanneer een vaccin gratis ter beschikking wordt gesteld.

Het Vaccinatiesysmposium wil iedereen die betrokken is bij vaccinatie in Vlaanderen informeren over de introductie van nieuwe vaccins in België en over nieuwe kennis rond vaccinatie. “Centraal dit jaar staat welke stappen allemaal doorlopen dienen te worden en welke elementen in beschouwing genomen worden, vooraleer een vaccin gratis ter beschikking gesteld wordt”, legt prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen) uit. “Een actuele kwestie, denk maar aan het verhaal van baby Pia. Op het einde van de sessie zal duidelijk zijn hoe een vaccin gratis kan worden aangeboden, maar ook hoe het komt dat sommige vaccins niet gratis zijn, maar eventueel wel terugbetaald worden.”

Na verschillende lezingen eindigt de dag met een algemene sessie ‘Vragen over vaccins’, waarbij een expertenpanel, onder leiding van prof. Theeten, diverse vragen van het publiek in verband met vaccinatie zal beantwoorden. Meer info vind je op www.uantwerpen.be.