Hoe moet de nieuwe Scheldebrug eruitzien? Burgers kunnen mening geven tijdens Brugdagen David Acke

06 juni 2019

13u26 3 Antwerpen Een nieuwe Scheldebrug moet beide oevers vlotter toegankelijk maken. Maar hoe die brug eruit moet zien en welke functies die moet hebben, daar kan de Antwerpenaar mee over beslissen tijdens Brugdagen. “Vroeger werd er maar ‘inspraak’ georganiseerd als het hele project al bedisseld was. Nu betrekken we brede lagen van de bevolking bij aanvang.”

“We hebben geleerd uit de aanvankelijke fouten van Oosterweel”, begint Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Vroeger werd er maar ‘inspraak’ georganiseerd als het hele project al bedisseld was. Nu betrekken we brede lagen van de bevolking bij aanvang. Alleen zo ontstaat er het nodige draagvlak voor een groot project zoals een brug over de Schelde.” Daarom organiseert de stad Antwerpen Brugdagen. De Scheldebrug zou in 2024 klaar moeten zijn. Vlaanderen heeft alvast een bedrag van 71 miljoen euro klaarliggen.

Op de Brugdagen kan iedereen zijn ideeën geven over wat te doen op de brug, het balkon of de kaaien. Zo snel mogelijk de Schelde oversteken of rustig naar de boten kijken? Gezellig picknicken aan het water of toch liever op café? Rustig gaan wandelen in het groen of gezellig naar de markt gaan?

Tussen september 2017 en mei 2018 werkten zes ontwerpteams samen met alle geïnteresseerde Antwerpenaren aan concrete voorstellen voor het overkappen en het verbeteren van de leefbaarheid in de hele Ringzone. De wens voor een voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde werd daarbij geuit door heel wat deelnemers. In totaal werden 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten gekozen voor uitwerking in een eerste fase. De Scheldebrug en het Scheldebalkon, een nieuwe uitkijkplek over de rivier in het zuiden van de stad, maken beide deel uit van deze eerste fase.

Internationaal ontwerpteam

Om het plan van de voetgangers- en fietsersbrug alle slaagkansen te geven, wordt er dit jaar gestudeerd op de haalbaarheid en de technische eisen waaraan de brug moet voldoen. Zo moet de scheepvaart steeds mogelijk blijven en wordt er ook rekening gehouden met de nodige verhogingen van de Scheldekaaien op de rechteroever en van de dijken aan de kant van de linkeroever. Verder speelt de getijdenwerking van de Schelde en alle ecosystemen die daaraan verbonden zijn een belangrijke rol. Op basis van al deze gegevens stellen de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv een projectdefinitie op. Aan de hand daarvan wordt vervolgens een ontwerpteam aangesteld via een internationale ontwerpwedstrijd.

“De Scheldebrug wordt het sluitstuk van het Ringfietspad en zal aansluiten op een fietsnetwerk dat de ruime regio in 360 graden moet bedienen. Daarmee halen we zeker ook wagens van de weg. Deze brug is een essentieel onderdeel van de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk in Antwerpen”, zegt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit.

De Brugdagen gaan door op woensdagen 12 en 19 juni in de D’Herbouvillekaai 11, 2020 Antwerpen en op zaterdag 15 juni in de Beatrijslaan 100, 2050 Antwerpen. Het volledig programma is ook te raadplegen op www.scheldebrug.be. Daar kunnen geïnteresseerden ook vanaf 12 juni in een online enquête hun mening geven, nog tot midden augustus.