Hoe dicht brengt gebrekkige social distancing ons bij sluiting van Kennedyfietstunnel? “Het laatste redmiddel, maar niet uitgesloten” Jan Aelberts

12 april 2020

16u59 0 Antwerpen Het was vandaag opnieuw aanschuiven in de Kennedyfietstunnel. Door de drukte kan bij momenten de social distancing niet gegarandeerd worden. De politie moest de laatste dagen dan ook al een aantal keer ingrijpen. Het AWV, verantwoordelijk voor de tunnels, dreigt daarom met de sluiting van de tunnel die linker- en rechtoever met elkaar verbindt. Ook in de rest van Antwerpen, in de parken en op de Scheldekaaien, was het dit weekend druk.

De Kennedyfietstunnel blijft een knelpunt in Antwerpen. Nog te veel fietsers maken gebruik van de tunnel voor niet essentiële verplaatsingen. En dus is het bij momenten moeilijk om de nodige afstand te bewaren. Dit weekend riep het Agentschap Wegen en Verkeer al op om op de eigen oever te blijven tenzij het echt niet anders kan. “We hebben de politie al meermaals moeten inschakelen om mensen erop te wijzen dat ze meer afstand moeten bewaren”, klinkt het bij het AWV. “De tunnel wordt voorlopig nog niet gesloten. Het zou een grote impact hebben op de mobiliteit van veel mensen en we gaan daar niet licht over. Natuurlijk gaat de gezondheid voorop en als we merken dat het uit de hand blijft lopen, zullen we doen wat moet. In extremis betekent dat sluiten, maar het is echt een laatste redmiddel. Ondertussen blijven we via de camerabeelden van tunnelcontrolenetwerk alles monitoren.”

Ondertussen is het dit lang paasweekend opnieuw druk in Antwerpen. Er wordt volop gesport, gefietst en gelopen, en de parken zitten vol, al was het zondag opmerkelijk rustiger dan zaterdag.