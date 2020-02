Exclusief voor abonnees Hoe Deurne zijn asielcentrum leerde omarmen: “Buren geven hier nu Nederlandse les” Jan Aelberts

07 februari 2020

10u48 0 Antwerpen De opening van het asielcentrum in Deurne op 20 juni 2019 was geen feest. Dat is het nooit. Buren huiverden, Vlaams Belang klom over de schutting. “On a déja donné”, zei burgemeester Bart De Wever. “'t Stad doet genoeg.” Fast forward acht maanden en het tij lijkt gekeerd. “Klachten zijn er amper. Onze buren geven Nederlandse les en helpen de kinderen met het huiswerk”, zegt Rita Lemmens van Fedasil. Pais en vree dus. Of hoe de buurt 160 vluchtelingen in de armen sloot.

De poorten van het voormalig klooster en rusthuis van de Zusters van het Heilig Hart zwaaien open en we worden door de bewoners begroet met zowel een goeiemiddag, een goeiemorgen als een goeieavond. Dat de tijd relatief is en het Nederlands een moeilijk taaltje, het wordt hier vlot bewezen. Met 160 zijn de nieuwkomers, waarvan de helft kinderen. Een deel van de ouders kampt met een handicap. Voor het in 2003 gebouwde rusthuis is dat geen probleem. Gangen en liften zijn breed. Het is geen afgedankte kazerne, niet de vergane glorie van een vakantiepark. Wél een brandschoon en jong gebouw. “Hier wonen zo'n twintig nationaliteiten samen”, zegt Rita Lemmens (32) van Fedasil, verantwoordelijk voor onder andere de buurtwerking. “Ze zijn gevlucht uit Syrië, Palestina, Afghanistan. Mensen kwamen van uit Eritrea en Soedan, Myanmar, Venezuela, Servië, Georgië hierheen. Anderen werden, omwille van hun handicap bijvoorbeeld, naar dit centrum overgeplaatst.”

