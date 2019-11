Hoe bereid je een maaltijd voor mensen met dementie? Buurtzorgmanager geeft 20 tips AMK

20 november 2019

13u50 0 Antwerpen Op vrijdag 22 november, tijdens de Week van de Senioren, organiseert Zorgbedrijf Antwerpen een lezing voor wie voor iemand met dementie zorgt. Daarbij worden tips gegeven rond maaltijdbeleving.

Voeding voor personen met dementie, het is niet altijd vanzelfsprekend. Buurtzorgmanager Jan Crikemans geeft daarom 20 handige tips tijdens een gratis lezing op vrijdag 22 november in woonzorgcentrum Van Schoonbeke. De maaltijdbeleving richt zich, ook voor mensen met dementie, op drie belangrijke aspecten. Eerst is er de vraag “Wat eet ik graag?”. Verder speelt ook de ruimte een belangrijke rol: “Waar eet ik?”. Tot slot gaat eten om een relatie: “Met wie eet ik graag?”

Iedereen is welkom om 14 uur. De lezing is gratis, inschrijven is niet nodig. Om 15.30 uur wordt er afgesloten met drankje en een hapje.