Hobokense Polder droogt op: "Geen vissen, reigers, eenden of libellen meer" Jan Aelberts

29 december 2019

De Hobokense Polder snakt naar water. De vijvers zijn al een aantal jaren opgedroogd. "Zonder water geen vis, zonder vis geen reigers. Ook de eenden en de ganzen blijven weg, en de libellen en waterjuffers zijn kansloos. De kikkers en de salamanders hebben het dit jaar maar net gered", zegt Danny Jonckheere, voorzitter van de lokale afdeling van Natuurpunt.

Hevige zomers en een, ondanks klachten aan schepper en weerman, het tekort aan regen maken dat de Polder in Hoboken stilaan opdroogt. “Het water zou een halve meter hoog moeten staan", zegt Danny Jonckheere van Natuurpunt. “Op dit moment is enkel het grondwater op peil. Willen we een halve meter water in onze vijvers zien, zouden er nog bakken regen moeten vallen. De kans is klein dat dat nog voor de lente zal lukken. Daarna zal het waterpeil opnieuw afnemen.”

Geen vis

En dat is slecht nieuws voor de ooit zo talrijk aanwezige bewoners. “Vorig jaar hebben we nog vis op de vijver gezet zodat de reigers te eten hadden, dit jaar had het geen zin”, zegt Jonckheere. “Er staat stomweg te weinig water en dus blijft de reiger weg. De kikkers en de salamanders zijn dit jaar nog maar net op de tijd uit het water geklommen, maar de libellen en waterjuffers, waarvan de larven een aantal jaren in het water moeten blijven, zijn kansloos en gingen allemaal verloren. Zou je nu nog een libelle in de Polder zien, dan is het zwerver die van een plas buiten het gebied komt. Onze eigen populatie heeft het niet gehaald. En ook de eenden en ganzen blijven weg.”

En dat betekent dat planten, struiken en bomen de vijvers stilaan veroveren. “Zonder eenden en ganzen om de kiemen op te eten, hebben ze vrij spel", zegt Jonckheere.

Toch is er hoop voor de vijvers. Natuurpunt is in overleg met Aquafin om het regenwater niet zomaar in de Schelde te laten stromen, maar eerst richting Polder te leiden. Op dit moment wordt een rioleringssysteem gebouwd dat het regenwater van het afvalwater scheidt.

In het Antwerpse Stadspark is het water in de vijvers ondertussen weer op peil. Dat water komt van de werken aan de Argenta-bank op de Belgiëlei. Een tijdelijke oplossing, want eens de werken klaar zijn, is er nog geen nieuwe bron voor water in zicht. Volgens de Stad wordt daar wel aan gewerkt, maar concrete plannen werden voorlopig nog niet voorgesteld.