Hoboken wil Cockerillplaats heraanleggen Jan Aelberts

09 oktober 2019

12u31 0 Antwerpen Hoboken wil op termijn de Cockerillplaats heraanleggen. Hiervoor werkt het samen met Waterlink die de riolering zal vernieuwen.

De technische diensten van de stad hebben intussen een concept klaargemaakt voor de heraanleg. “We willen hierover de mening en ideeën van de buurtbewoners kennen en organiseren daarvoor een infovergadering”, laat het district weten.

“Het concept bepaalt de voorwaarden waaraan een heraanleg moet voldoen. Ook maakt de ontwerper enkele eerste schetsen van de straat. In deze periode maakt Waterlink ook alle voorbereidingen voor het vernieuwen van de riolering. Op de vergadering geven we toelichting en noteren we de opmerkingen uit de buurt.”

Afspraak op woensdag 16 oktober om 19.30 uur in de cafetaria van Gravenhof op de Louisalei in Hoboken.