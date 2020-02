Hoboken lanceert driemaandelijks magazine ‘HALLO Hoboken!’ Jan Aelberts

18 februari 2020

12u53 0 Antwerpen District Hoboken heeft een nieuw, driemaandelijks magazine gelanceerd. Het valt deze maand voor het eerst in de bus van de Hobokenaars. “ Elke drie maanden brengt dit blad een boeiend verhaal uit het district, enkele artikels met achtergrond over activiteiten die plaatsvinden in het district en een uitgebreide kalender”, klinkt het.

Het magazine kreeg de naam ‘HALLO Hoboken!’ en biedt informatie over activiteiten en evenementen met telkens een verwijzing naar de website voor meer informatie en de meest recente berichtgeving. Elke editie bevat ook een dossier dat ruimte biedt om dieper in te gaan op een thema. Het district koos bovendien voor een uitgebreide vrijetijdskalender en hoopt daarmee dat het voor Hobokenaren een reflex wordt om in HALLO Hoboken! na te kijken wat er allemaal te beleven valt in Hoboken.

Ideeën en suggesties voor het magazine zijn welkom bij de communicatiedienst van het district via kim.nolf@antwerpen.be. Het magazine online lezen kan hier.