Hitteverklikker waarschuwt bij warm weer en vertelt je waar je verkoeling kan vinden David Acke

17 juli 2019

17u13 0 Antwerpen Stadslabo2050 heeft de Hitteverklikker voorgesteld, dat is een interactieve website die de inwoners van de wijk Sint-Andries realtime informatie bezorgd over de temperatuur in de wijk. Dankzij sensoren in de wijk, kan er nauwkeurig gemonitord worden of er een gevaar is voor zwakkere bevolkingsgroepen. Bovendien geeft de website aan waar je verkoeling kan vinden.

In de zomer van 1976 stegen de temperaturen gedurende zestien opeenvolgende dagen tot boven de 30 graden. Het was heet en de overheid raadde de bevolking aan hun badwater te gebruiken om de moestuin te besproeien terwijl de paus dan weer opriep te bidden om wat regen. Anno 2019 komt de stad Antwerpen met een hitteverklikker op de proppen om dergelijke warme periodes de baas te kunnen.

Te midden van de wijk Sint-Andries ontwikkelde Stadslab2050 een Smart Zone. Hier monitoren verschillende sensoren temperatuur, windsnelheid en luchtvochtigheid. Die informatie wordt naar een website gestuurd zodat jongeren, ouderen, mantelzorgers en verplegend personeel accurate aan de wijkgebonden informatie krijgen over de warmte. “Deze technologie kan levens redden”, zegt schepen Claude Marinower.

Verbinden

Dergelijke technologie is nodig, klinkt het. “Want de stad is een hitte-eiland waar de temperatuur op warme dagen al gauw 9 graden horen ligt dan buiten de stad. De sensoren meten en sturen die informatie door naar de website van de Hitteverklikker. Op die website kan je de temperatuur volgen en vind je nuttige tips hoe je je kan verkoelen”, vertelt schepen Tom Meeuws. Maar het grote voordeel aan de website is volgens Meeuws dat deze technologie mensen verbindt. “Op de website vind je een interactieve kaart waarop alle plekken staan die belangrijk zijn tijdens warme dagen. Denk maar aan drinkwaterkraantjes, medische posten en apothekers. Maar ook vind je er koele binnen- en buitenplekken op op wandelafstand.”

Proefproject

Momenteel is de Hitteverklikker nog een proefproject die loopt tot 30 september. De informatie over de temperatuur en de interactieve kaart beslaat momenteel enkel de wijk Sint-Andries. Tijdens de proefperiode zal uitsluitend een gebruikersgroep, voornamelijk samengesteld uit zorgpersoneel, experimenteren met het systeem. Zij zullen de hittewaarschuwingen ook ontvangen via andere kanalen als a-mail of sms-berichten. “Bovendien laat de website toe dat de informatie eenvoudig geprint kan worden voor mensen die niet over een computer beschikken”, vult schepen Marinower aan.

Met de Antwerp Smart Zone wil de stad zich wapenen voor de problemen van morgen. “Met slimme sensoren worden nu al oplossingen gezocht om veiliger over te steken of om efficiënter om te springen met verlichting. En nu dus de Hitteverklikker. Met deze technologie kunnen we het leven in de stad verkoelen en tegelijk Antwerpen laten uitgroeien tot een hotspot voor innovatie.”