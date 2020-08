Hittegolf op komst: zwemvijver Boekenberg voert blokzwemmen in David Acke

04 augustus 2020

16u38 0 Antwerpen Het belooft erg warm te worden de komende dagen met temperaturen die vlot voorbij de dertig graden kunnen komen. Heel wat mensen zullen verkoeling zoeken in de Antwerpse zwembaden en dus komt de stad met een aangepaste regeling voor zwemvijver Boekenberg. Afzonderlijke blokken moeten de zwembeurt voor iedereen zo coronaveilig en aangenaam mogelijk laten verlopen.



Vanaf woensdag 5 augustus is er een aangepaste werking in zwemvijver Boekenberg omwille van het warme weer dat voorspeld wordt. Tijdens de openingsuren zijn in aparte blokken van anderhalf uur (op zondag twee uur) telkens 200 bezoekers op de ligweide en maximum 80 zwemmers tegelijkertijd toegelaten in de zwemvijver. Hierdoor kunnen zwemmers op een veilige en aangename manier genieten van een verfrissende zwembeurt. Op drukke momenten wordt gewerkt met blokzwemmen en krijgen telkens 80 zwemmers per kwartier toegang tot de zwemvijver.

“Met deze aangepaste werking zorgt Sporting A voor een veilige zwemomgeving bij grote drukte in Boekenberg”, zegt schepen voor sport Peter Wouters. “De stad wil zoveel mogelijk zwemmers de kans bieden om op een veilige manier een frisse duik te nemen tijdens de aangekondigde hittegolf. Ik roep iedereen op om het hoofd koel te houden, de extra maatregelen strikt na te leven en zo zorg te dragen voor elkaar.”

Verplichte registratie

Vooraleer bezoekers de ligweide kunnen betreden, moeten ze zich verplicht registreren via een QR-code die op verschillende plaatsen aan het hekwerk wordt uitgehangen of via een manuele inschrijving aan de toegangszone. Hierbij worden gegevens opgevraagd voor de contactopvolging in het kader van de coronabestrijding. Deze gegevens worden na vier weken gewist. Na registratie ontvangen bezoekers een polsbandje waarmee ze toegang krijgen tot de ligweide en de zwemvijver.

Gratis

Zwemmen in zwemvijver Boekenberg is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Door de coronamaatregelen blijven de kleedkamers en lockers gesloten, bezoekers hebben dus best hun zwemkledij reeds aan. Toiletten en een beperkt aantal douches zijn wel beschikbaar. Bezoekers moeten altijd voldoende afstand - minimum 1,5 meter - houden tussen zichzelf (of hun bubbel) en andere bezoekers op de ligweide. Bij verplaatsingen op de ligweide is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen boven de 12 jaar tenzij men zich verplaatst van en naar de zwemvijver, men stilzit op de ligweide.

Openluchtzwembad De Molen

Ook openluchtzwembad De Molen op Linkeroever is nog steeds open voor het publiek. Daar verandert niets aan de huidige procedure. Zwemmers moeten hun zwembeurt er wel op voorhand reserveren en er wordt gewerkt met tijdsblokken van 3 uur. “Per tijdsblok worden er maximum 200 personen toegelaten op de ligweide. Aan de hand van het gekleurde polsbandje dat bezoekers aan de kassa van het zwembad krijgen, worden de bezoekers opgedeeld in vier groepen van 50 personen. Elk uur kan men per groep een kwartier genieten van een frisse duik in het bad aan het Sint-Annastrand. Het plonsbad is vrij ter beschikking, maar wanneer ook daar de maximumcapaciteit wordt behaald, kan het zijn dat bezoekers even moeten wachten”, aldus schepen Wouters.