Historische dag voor PVDA: partij voor het eerst in Kamer én Vlaams parlement philippe truyts

26 mei 2019

18u30 0 Antwerpen De mooiste dag van zijn carrière, niets meer, niets minder: Peter Mertens (PVDA) voert straks in de federale kamer een legertje van tien marxisten aan. Liefst acht meer dan de voorbije vijf jaar. Drie van hen zijn Nederlandstaligen: naast Mertens zijn de Geelse Greet Daems en de Brusselse Maria Vindevoghel verkozen. De stad Antwerpen levert ook twee Vlaamse parlementairen: Jos D’Haese en Lise Vandecasteele.

Rond de klok van zes begonnen de militanten al een feestje te bouwen in Antwerpse evenementenzaal Ampère. De ene na de andere goede uitslag sijpelde binnen. Drie kwartier later ging het dak eraf toen Peter Mertens met andere Vlaamse en federale kopstukken binnenkwam. Hoe anders dan in 2014, toen PVDA in Antwerpen net onder de kiesdrempel sneuvelde. Met Raoul Hedebouw en Marco Van Hees had de unitaire partij wel twee Waalse kamerleden.

Draak

“Deze verkiezingen zijn een dreun voor de arrogante klassieke partijen”, zo stelt Mertens vast. “De kiezer heeft een signaal gegeven tegen de zelfbediening van een kaste die vervreemd is van het volk. Die partijen dragen een enorme verantwoordelijkheid. De draak van het fascisme is immers terug. De overwinning van Vlaams Belang werpt een smet op deze dag. N-VA is geen dam gebleken tegen extreemrechts, maar een brug náár het Belang geworden. Welnu, niemand zal de rode driehoek van PVDA kunnen afdreigen. Wij kunnen een rechtser Vlaanderen van onderuit veranderen.”

Mertens bewierookte de cruciale rol van de basismilitanten in de overwinning. “We zijn de warmste partij van het land. Onze eerlijkheid en authenticiteit hebben het verschil gemaakt. We zullen de locomotief zijn van alle sociale thema’s: van pensioenen tot koopkracht en betaalbare zorg. Dat zal niet van het Vlaams Belang komen. Zij zijn het ‘rijk belang’. Ze zetten de mensen tegen elkaar op om het establishment te dienen.”

Splitsen

Ook Bart De Wever kreeg ervan langs: “Hij wil deze verkiezing gebruiken om het land te splitsen. Maar onze boodschap is: het land blijft één, en de PVDA ook. Wij zijn één, nous sommes un.”

Jos D’Haese (26) trok de lijst voor het Vlaams parlement. Het zag er rond acht uur naar uit dat hij ook Lise Vandecasteele kan meenemen naar Brussel. “We gaan het parlement op stelten zetten.”