Historische bruggen in Nachtegalenpark worden gerestaureerd

09 juli 2019

De stad Antwerpen wil drie historische bruggen in het Nachtegalenpark laten restaureren. De bruggen zijn beschermd als monument.

In de Antwerpse parken Vogelzang, Middelheim en Den Brandt, die samen het Nachtegalenpark vormen, zijn drie historische bruggen dringend aan restauratie toe. Concreet gaat het om de gietijzeren brug over de kasteelgracht en de Bolbrug achter het kasteel in park Den Brandt, én de brug aan de Melkerij in park Vogelzang.

De bruggen vormen historische parkconstructies die deel uitmaken van het beschermd landschap “Nachtegalenpark”, waardoor er voor eventuele aanpassingen strikte voorwaarden gelden.

Het Antwerpse stadsbestuur besliste onlangs om voor de restauratie beroep te doen op de erfgoedpremie. Wanneer de werken precies starten, is niet duidelijk.