Historische bijbels van Antwerpse prof brengen 90.000 euro op

17 juni 2019

De verzameling bijbels van de Antwerpse professor Dirk Van der Cruysse is zaterdagnamiddag in Brussel geveild voor een topbedrag van 90.000 euro. Dat is meer dan dubbel zoveel als geschat. De collectie van 28 historische werken, sommigen meer dan 500 jaar oud, ging naar tientallen binnen- en buitenlandse privéverzamelaars. Ook voor een uitzonderlijke wereldatlas van de befaamde Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius telde een privéverzamelaar maar liefst 63.750 euro neer.

Professor Van der Cruysse verzamelde tientallen jaren 28 uitzonderlijke stukken. In de verzameling zit bijvoorbeeld een bijbel die het leven van een drukker heeft gekost en eentje waar zelfs William Shakespeare een passage in zou hebben geschreven. De bijbels zijn tussen 280 en 530 jaar oud en werden uitgegeven in zes verschillende talen: Nederlands, Frans, Italiaans, Duits, Latijns en Grieks.